Политика
ИзвестияВ МИДе рассказали о новой причине расторжения ДРСМД
После расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон заявил, что причиной этого стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие.
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США предъявили России новые претензии по уже развалившемуся Договору о РСМД Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе Московской конференции по нераспространению сделал важное заявление: уже после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США дали понять России, что российская крылатая ракета наземного базирования 9М729 не тот комплекс, который вызвал озабоченность Вашингтона и из-за которого американская сторона вышла из этого соглашения.Коммерсантъвчера в 08:42
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Газета.Ru вчера в 20:58
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Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru вчера в 09:54
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Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что руководство мюнхенской «Баварии» предложило ему возглавить клуб.
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Еще задолго до выхода «Death Stranding» было известно, что в игре будет большое количество рекламы реально существующих брендов.
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С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей
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