США предъявили России новые претензии по уже развалившемуся Договору о РСМД Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе Московской конференции по нераспространению сделал важное заявление: уже после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США дали понять России, что российская крылатая ракета наземного базирования 9М729 не тот комплекс, который вызвал озабоченность Вашингтона и из-за которого американская сторона вышла из этого соглашения.

с чего всё началось

После расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон заявил, что причиной этого стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие.

В МИДе рассказали о новой причине расторжения ДРСМД

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