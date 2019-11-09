Политика

ИзвестияИзвестияВ МИДе рассказали о новой причине расторжения ДРСМД

После расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон заявил, что причиной этого стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие.
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с чего всё началось

США предъявили России новые претензии по уже развалившемуся Договору о РСМД

США предъявили России новые претензии по уже развалившемуся Договору о РСМД Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе Московской конференции по нераспространению сделал важное заявление: уже после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США дали понять России, что российская крылатая ракета наземного базирования 9М729 не тот комплекс, который вызвал озабоченность Вашингтона и из-за которого американская сторона вышла из этого соглашения.
Коммерсантъвчера в 08:42

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В США раскрыли резонансную правду о расторжении ДРСМД – российская ракета 9М729 оказалась не при чем

Новостной фронт01:22

В МИДе рассказали о новой причине расторжения ДРСМД

Известия01:12

Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД

Lenta.ruвчера в 19:22

У США новая версия выхода из ДРСМД: события ночи 9 ноября — EADaily

Евразия Dailyвчера в 22:53

МИД России назвал новую причину расторжения ДРСМД

Военное деловчера в 20:39

США придумали новую причину расторжения ДРСМД

News.ru00:57

В МИДе заявили о претензиях США после развала ДРСМД

РБКвчера в 15:25
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:32, Вашингтон
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Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
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