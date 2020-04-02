Коронавирус
REGNUMМИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование
Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной. Об этом заявила 2 апреля журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Читать в источнике
Оценить136
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Здоровье
В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом
Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Политика
Путин снова выступит перед народом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин снова обратится к нации сегодня после 16:00 мск.
Политика
Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Общество
Власти Липецкой области объявили сбор денег на борьбу с коронавирусом
Администрация Липецкой области призвала компании и неравнодушных граждан перечислить деньги в некоммерческий Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка на борьбу с коронавирусом.
Музыка
Организаторы Евровидения проведут шоу с участием конкурсантов
Вместо отмененного из-за распространения коронавируса Евровидения-2020 организаторы проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также исполнителей прошлых лет.
Здоровье
На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса
Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.
Авто
ГИБДД и Минпромторг облегчат жизнь автомобилистам
Пандемия коронавируса и экономический кризис привели к переносу закона о фотофиксации техосмотра, отмене одного из штрафов ГИБДД и расширению мер поддержки автопрома от Минпромторга РФ.
Политика
В Кремле оценили прогнозы относительно пика эпидемии коронавируса
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал прогнозы относительно ситуации с распространением коронавируса в России.
Общество
Экономист Гуриев: В условиях жесткого карантина через два месяца многим россиянам будет нечего есть
По мнению профессора экономики института Sciences Po в Париже Сергея Гуриева, в условиях введения жесткого карантина через два месяца многим россиянам будет нечего есть.
Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Здоровье
«Изоляция должна быть повсеместной». Билл Гейтс призвал власти США быть жестче в борьбе с коронавирусом
Основатель Microsoft Билл Гейтс призвал руководство страны к более жестким мерам для предотвращения распространения коронавируса.
Космос
SpaceX представило руководство пользователя для ракеты Starship
SpaceX выпустило руководство пользователя для Starship — многоразовой космической ракеты, которую компания разрабатывает, чтобы помочь колонизировать Марс.
Общество
Сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал сократят втрое
В России сроки рассмотрения заявлений на предоставление материнского капитала сократят втрое.
Футбол
Цена акций «Боруссии Д», «Ювентуса» и «МЮ» резко снизились из-за коронавируса
Акции клубов Европы на международных биржах упали в цене из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает Marca.
Общество
В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав
С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Общество
Путин утвердил штрафы за фейки и нарушение карантина
Власти РФ ввели наказание за распространение фейков и нарушение карантинных мер для предупреждения распространения коронавируса.
Общество
В Италии стали бояться голода больше, чем коронавируса
Итальянцы начали бояться голода больше, чем коронавируса. Они перестали танцевать на балконах.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Политика
«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
Кино
Скарлетт Йоханссон назвала «Чёрную вдову» семейной драмой
Американская актриса Скарлетт Йоханссон сравнила фильм вселенной Marvel «Чёрная вдова» с семейной драмой.
Шоу-бизнес
Гимнастка Яна Кудрявцева во второй раз станет мамой
Яна Кудрявцева заверила аудиторию, что это не первоапрельская шутка. Гимнастка решила больше не скрывать вторую беременность.
Общество
Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся
Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
Энергетика
Цена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5
Стоимость сорта Urals в Северо-Западной Европе на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам 1 апреля подешевела до $10,54 за баррель, установив новый антирекорд за последние дни, сообщило агентство Argus.
Политика
Китай отверг обвинения в сокрытии данных о коронавирусе
Китайская народная республика после первых вспышек коронавируса не скрывала данные о характере распространения болезни и численности инфицированных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
Авто
Toyota в России подняла цены на автомобили
Общество
В России за сутки выявили 771 новый случай заражения коронавирусом
Погибших теперь 30, а вирус выявлен в 76 регионах страны. Обновились данные оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в России.
Происшествия
В Крыму полиция нашла автора фейка о пандемии в отдельном селе
Полиция Крыма установила автора фейковой новости о зараженных односельчанах.
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заразился ребенок
Среди 14-ти жителей региона, больных коронавирусной инфекции, есть один ребенок.