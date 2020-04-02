Коронавирус

REGNUMREGNUMМИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование

Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной. Об этом заявила 2 апреля журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Россия готова продолжать работу с США по борьбе с коронавирусом

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Россия объяснила заявление Госдепа о платной гуманитарной помощи

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В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом

Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
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Путин снова выступит перед народом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин снова обратится к нации сегодня после 16:00 мск.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
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Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.
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Авто

ГИБДД и Минпромторг облегчат жизнь автомобилистам

Пандемия коронавируса и экономический кризис привели к переносу закона о фотофиксации техосмотра, отмене одного из штрафов ГИБДД и расширению мер поддержки автопрома от Минпромторга РФ.
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В Кремле оценили прогнозы относительно пика эпидемии коронавируса

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал прогнозы относительно ситуации с распространением коронавируса в России.
RT на русском 06:27
Общество

Экономист Гуриев: В условиях жесткого карантина через два месяца многим россиянам будет нечего есть

По мнению профессора экономики института Sciences Po в Париже Сергея Гуриева, в условиях введения жесткого карантина через два месяца многим россиянам будет нечего есть.
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Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс 04:47
Здоровье

«Изоляция должна быть повсеместной». Билл Гейтс призвал власти США быть жестче в борьбе с коронавирусом

Основатель Microsoft Билл Гейтс призвал руководство страны к более жестким мерам для предотвращения распространения коронавируса.
Интересант 07:45
Космос

SpaceX представило руководство пользователя для ракеты Starship

SpaceX выпустило руководство пользователя для Starship — многоразовой космической ракеты, которую компания разрабатывает, чтобы помочь колонизировать Марс.
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Общество

Сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал сократят втрое

В России сроки рассмотрения заявлений на предоставление материнского капитала сократят втрое.
RT на русском 06:14
Футбол

Цена акций «Боруссии Д», «Ювентуса» и «МЮ» резко снизились из-за коронавируса

Акции клубов Европы на международных биржах упали в цене из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает Marca.
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С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
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Общество

Путин утвердил штрафы за фейки и нарушение карантина

Власти РФ ввели наказание за распространение фейков и нарушение карантинных мер для предупреждения распространения коронавируса.
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Итальянцы начали бояться голода больше, чем коронавируса. Они перестали танцевать на балконах.
Деловое.ТВ 06:44
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
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«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
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Скарлетт Йоханссон назвала «Чёрную вдову» семейной драмой

Американская актриса Скарлетт Йоханссон сравнила фильм вселенной Marvel «Чёрная вдова» с семейной драмой.
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Шоу-бизнес

Гимнастка Яна Кудрявцева во второй раз станет мамой

Яна Кудрявцева заверила аудиторию, что это не первоапрельская шутка. Гимнастка решила больше не скрывать вторую беременность.
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15-летнего сына Аллы Довлатовой экстренно госпитализировали

Газета.Ru 04:55
Общество

Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся

Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Политика Сегодня вчера в 15:19
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Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

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Цена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5

Стоимость сорта Urals в Северо-Западной Европе на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам 1 апреля подешевела до $10,54 за баррель, установив новый антирекорд за последние дни, сообщило агентство Argus.
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Китай отверг обвинения в сокрытии данных о коронавирусе

Китайская народная республика после первых вспышек коронавируса не скрывала данные о характере распространения болезни и численности инфицированных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
Газета.Ru 05:29
Авто

Toyota в России подняла цены на автомобили

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В России за сутки выявили 771 новый случай заражения коронавирусом

Погибших теперь 30, а вирус выявлен в 76 регионах страны. Обновились данные оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в России.
Om1.ru 07:00
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В Крыму полиция нашла автора фейка о пандемии в отдельном селе

Полиция Крыма установила автора фейковой новости о зараженных односельчанах.
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В Саратовской области коронавирусом заразился ребенок

Среди 14-ти жителей региона, больных коронавирусной инфекции, есть один ребенок.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:24
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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