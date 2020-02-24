Политика
РБКВ МИДе заявили о готовности обсудить с США обвинения во вмешательстве
Крутских отметил, что Москва ранее не раз предлагала Вашингтону встретиться и «обсудить каждое конкретное обвинение», сделав это «на уровне профессионалов, а не через СМИ».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Глава нового департамента МИД РФ Андрей Крутских о конфронтации в интернете В российском Министерстве иностранных дел впервые за много лет появился новый департамент — по вопросам международной информационной безопасности (МИБ).Коммерсантъвчера в 13:57
Подробнее о событии
Показать все источники
МИД РФ: Россия готова обсуждать с властями США вопрос о вмешательстве в американские выборы
Коммерсантъвчера в 15:43
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 01:09, Ашберн
Единоборства
Александр Емельяненко провёл спарринг с Кадыровым
Политика
Захарова назвала балаганом заявления о свидетеле по делу MH17
Экономика
Мусорные операторы в 11 регионах оказались на грани банкротства
В декабре 2019 года министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин разослал письма губернаторам, в которых потребовал от глав регионов принять меры для стабилизации ситуации в отрасли обращения с отходами и не допустить банкротств мусорных операторов.
Общество
На Украине обесточены более 500 населённых пунктов
Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2020 года из-за ветра и налипания мокрого снега были обесточены 203 населённых пункта Украины.
Общество
В Лондоне начались слушания об экстрадиции Ассанжа в США
В Королевском суде Вулиджа, расположенном на юго-востоке Лондона начались слушания об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, передает ТАСС.
Общество
В Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других
Сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий.
Происшествия
В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале
В городе Фолькмарзен (Германия, земля Гессен) автомобиль Mercedes въехал в толпу людей на карнавале, передает телеканал ARD.
Экономика
Биржевые индексы США упали из-за коронавируса
Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Армия и оружие
Украинские боевики за сутки 2 раза нарушили перемирие в ЛНР
Политика
Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»
Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
Общество
ВОЗ призвала мир готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса
Вспышка нового коронавиурса пока не является пандемией, но «имеет потенциал» ей стать, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Кино
Анонсированы новые «Звездные войны»
Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Здоровье
Во Вьетнаме впервые в мире пересадили конечность от живого донора
Донором стал другой пациент с производственной травмой. Рука у него была повреждена в области локтевого сгиба.
Общество
Госучреждения Японии переведут на удаленную работу из-за коронавируса
Ранее правительство страны попросило частный бизнес более активно переводить персонал на удаленные схемы работы и сдвигать время приезда в офисы.
Здоровье
Россиян с лайнера Diamond Princess поместили на карантин в Приморье
Экономика
Mastercard понизила прогноз по выручке из-за коронавируса
Корпорация Mastercard заявила, что из-за эпидемии может не достичь запланированных показателей по выручке в этом году.
Футбол
Футбольный «Кубок Легенд» в Москве завершился грандиозным скандалом
По ходу игры разразился грандиозный скандал, связанный с судейством. По ходу финала сборная звезд ушла с поля в знак протеста.
Общество
Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Здоровье
Директор «ЦИФРРА» Вадим Дробиз рассказал, как россияне пьют вино
В России в прошлом году вина произвели 33 млн декалитров, игристых вин - 13 млн декалитров, почти 30 млн декалитров винных напитков и еще 3 млн декалитров коньячных дистиллятов.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Общество
В Роскачестве проверили автомобильные омывающие жидкости
Эксперты Роскачества проверили омывающие жидкости для автомобилей и выяснили, что они могут повредить дворники и лакокрасочное покрытие транспортного средства.
Происшествия
В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 77 150 человек, из них 2592 скончались, 24 734 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
Единоборства
Деонтей Уайлдер винит в поражении свой тяжелый костюм
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер, накануне досрочно проигравший Тайсону Фьюри, винит в своем поражении тяжелый костюм, в котором он выходил на ринг.
Экономика
Прием заявок на предоставление субсидий технопаркам открылся в Москве
Послать заявку на предоставление выплат можно до 9 октября, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Религия
День чудотворной Иверской иконы Божией Матери отмечается 25 февраля
25 февраля празднуется день обретения Иверской иконы Божьей матери – в этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Технологии
Моя отрава: названы опасные приложения для смартфонов
Заместитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин напомнил, что многие пользователи, сами того не зная, скачивают на телефон опасные приложения.
Транспорт
СМИ перечислили ошибки россиян при переезде «лежачего полицейского»
Водители в России, преодолевая «лежачих полицейских», в основном допускают три ошибки, которые зачастую приводят к негативным последствиям.