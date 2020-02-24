Политика

РБКРБКВ МИДе заявили о готовности обсудить с США обвинения во вмешательстве

Крутских отметил, что Москва ранее не раз предлагала Вашингтону встретиться и «обсудить каждое конкретное обвинение», сделав это «на уровне профессионалов, а не через СМИ».
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с чего всё началось

Глава нового департамента МИД РФ Андрей Крутских о конфронтации в интернете

Глава нового департамента МИД РФ Андрей Крутских о конфронтации в интернете В российском Министерстве иностранных дел впервые за много лет появился новый департамент — по вопросам международной информационной безопасности (МИБ).
Коммерсантъвчера в 13:57

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МИД РФ: Россия готова обсуждать с властями США вопрос о вмешательстве в американские выборы

Коммерсантъвчера в 15:43

В МИД России отметили отказ США обсуждать «вмешательство» в выборы

RT на русскомвчера в 15:28

В МИДе заявили о готовности передать свидетельства невмешательства в дела США

Известиявчера в 14:42

В МИД заявили о наличии доказательств невмешательства России в выборы США

Lenta.ruвчера в 15:41

МИД: Россия готова предоставить свидетельства невмешательства в дела США

Газета.Ruвчера в 14:53

В МИД РФ готовы доказать невмешательство в американские выборы

Московский Комсомолецвчера в 15:29

В МИД заявили о невмешательстве в дела США с 1933 года

Телеканал 360°вчера в 15:54
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Единоборства

Александр Емельяненко провёл спарринг с Кадыровым

RT на русском вчера в 14:16
Политика

Захарова назвала балаганом заявления о свидетеле по делу MH17

Известия вчера в 10:47
Экономика

Мусорные операторы в 11 регионах оказались на грани банкротства

В декабре 2019 года министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин разослал письма губернаторам, в которых потребовал от глав регионов принять меры для стабилизации ситуации в отрасли обращения с отходами и не допустить банкротств мусорных операторов.
РБК 00:00
Общество

На Украине обесточены более 500 населённых пунктов

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2020 года из-за ветра и налипания мокрого снега были обесточены 203 населённых пункта Украины.
REGNUM 01:06
Общество

В Лондоне начались слушания об экстрадиции Ассанжа в США

В Королевском суде Вулиджа, расположенном на юго-востоке Лондона начались слушания об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, передает ТАСС.
Инфорос вчера в 06:52
Общество

В Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других

Сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий.
РИА Новости вчера в 22:38
Происшествия

В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале

В городе Фолькмарзен (Германия, земля Гессен) автомобиль Mercedes въехал в толпу людей на карнавале, передает телеканал ARD.
РИА Новости вчера в 09:53
Экономика

Биржевые индексы США упали из-за коронавируса

Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Компания вчера в 11:07
Армия и оружие

Украинские боевики за сутки 2 раза нарушили перемирие в ЛНР

ИА Новороссия 22 февраля в 01:26
Политика

Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»

Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
RT на русском вчера в 09:16
Общество

ВОЗ призвала мир готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса

Вспышка нового коронавиурса пока не является пандемией, но «имеет потенциал» ей стать, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ вчера в 11:53
Кино

Анонсированы новые «Звездные войны»

Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.
Kinonews.ru 22 февраля в 06:18
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru вчера в 23:06
Здоровье

Во Вьетнаме впервые в мире пересадили конечность от живого донора

Донором стал другой пациент с производственной травмой. Рука у него была повреждена в области локтевого сгиба.
Говорит Москва 00:23
Общество

Госучреждения Японии переведут на удаленную работу из-за коронавируса

Ранее правительство страны попросило частный бизнес более активно переводить персонал на удаленные схемы работы и сдвигать время приезда в офисы.
Народные новости 00:45
Здоровье

Россиян с лайнера Diamond Princess поместили на карантин в Приморье

EastRussia вчера в 23:28
Экономика

Mastercard понизила прогноз по выручке из-за коронавируса

Корпорация Mastercard заявила, что из-за эпидемии может не достичь запланированных показателей по выручке в этом году.
Вести.Ru вчера в 20:43
Футбол

Футбольный «Кубок Легенд» в Москве завершился грандиозным скандалом

По ходу игры разразился грандиозный скандал, связанный с судейством. По ходу финала сборная звезд ушла с поля в знак протеста.
Московский Комсомолец 23 февраля в 10:58
Общество

Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Газета.Ru вчера в 22:43
Здоровье

Директор «ЦИФРРА» Вадим Дробиз рассказал, как россияне пьют вино

В России в прошлом году вина произвели 33 млн декалитров, игристых вин - 13 млн декалитров, почти 30 млн декалитров винных напитков и еще 3 млн декалитров коньячных дистиллятов.
Газета.Ru 00:36
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса вчера в 09:10
Общество

В Роскачестве проверили автомобильные омывающие жидкости

Эксперты Роскачества проверили омывающие жидкости для автомобилей и выяснили, что они могут повредить дворники и лакокрасочное покрытие транспортного средства.
REGNUM 00:39
Происшествия

В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 77 150 человек, из них 2592 скончались, 24 734 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
РИА Новости 23 февраля в 22:23
Единоборства

Деонтей Уайлдер винит в поражении свой тяжелый костюм

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер, накануне досрочно проигравший Тайсону Фьюри, винит в своем поражении тяжелый костюм, в котором он выходил на ринг.
Allboxing.ru вчера в 17:32
Экономика

Прием заявок на предоставление субсидий технопаркам открылся в Москве

Послать заявку на предоставление выплат можно до 9 октября, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Вечерняя Москва 00:44
Религия

День чудотворной Иверской иконы Божией Матери отмечается 25 февраля

25 февраля празднуется день обретения Иверской иконы Божьей матери – в этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.
Толк вчера в 23:36
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

Газета.Ru вчера в 17:00
Здоровье

195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае

Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Журналистская правда вчера в 03:58
Технологии

Моя отрава: названы опасные приложения для смартфонов

Заместитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин напомнил, что многие пользователи, сами того не зная, скачивают на телефон опасные приложения.
Известия вчера в 16:02
Транспорт

СМИ перечислили ошибки россиян при переезде «лежачего полицейского»

Водители в России, преодолевая «лежачих полицейских», в основном допускают три ошибки, которые зачастую приводят к негативным последствиям.
РБК вчера в 23:52
Как работают Яндекс.Новости?
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