Глава нового департамента МИД РФ Андрей Крутских о конфронтации в интернете В российском Министерстве иностранных дел впервые за много лет появился новый департамент — по вопросам международной информационной безопасности (МИБ).

с чего всё началось

Крутских отметил, что Москва ранее не раз предлагала Вашингтону встретиться и «обсудить каждое конкретное обвинение», сделав это «на уровне профессионалов, а не через СМИ».

В МИДе заявили о готовности обсудить с США обвинения во вмешательстве

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