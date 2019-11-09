Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВ МИДе озвучили истинную причину расторжения ДРСМД

Причиной расторжения США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса "Искaндер-М", a некое другое оружие. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе Московской конференции по нераспространению.
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с чего всё началось

США предъявили России новые претензии по уже развалившемуся Договору о РСМД

США предъявили России новые претензии по уже развалившемуся Договору о РСМД Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе Московской конференции по нераспространению сделал важное заявление: уже после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США дали понять России, что российская крылатая ракета наземного базирования 9М729 не тот комплекс, который вызвал озабоченность Вашингтона и из-за которого американская сторона вышла из этого соглашения.
Коммерсантъвчера в 08:42

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«Нам бы все равно что-нибудь придумали». Ракетчик о новых обвинениях России в нарушении ДРСМД

Национальная служба новостей05:02

МИД сообщил, что Вашингтон заявил о новой причине расторжение ДРСМД

Комсомольская правда02:21

В МИДе рассказали о новой причине расторжения ДРСМД

Известия01:12

В МИД РФ назвали новую причину расторжения ДРСМД

РЕН ТВ01:54

США придумали новую причину расторжения ДРСМД

News.ru00:57

Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД

Lenta.ruвчера в 19:22

В МИДе заявили о претензиях США после развала ДРСМД

РБКвчера в 15:25
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Происшествия

В Петербурге задержали доцента СПбГУ по подозрению в убийстве

Форпост Северо-Запад 08:03
Происшествия

Два автобуса столкнулись в Уфе из-за плохого самочувствия водителя

50-летнему мужчине стало плохо за рулём автобуса, он выехал на встречную и врезался в другое маршрутное транспортное средство.
Говорит Москва 08:29
Музыка

Группа «Ленинград» вновь проведет прощальный концерт в Петербурге

В Петербурге 31 декабря вновь пройдет прощальный концерт группировки «Ленинград».
АБН 01:25
Футбол

Новиков: «Кроме давления, „Рубин“ ничего не создал»

ProstoProSport 08:46
Политика

МИД прокомментировал позицию суда ООН по претензиям со стороны Киева

Москва рассчитывает, что Международный суд ООН учтет ее позицию и оставит без удовлетворения претензии Киева, говорится в заявлении российского МИД.
РИА Новости 07:24
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль вчера в 12:42
Общество

Instagram предупредил пользователей в США об отключении лайков

РИА Новости 08:00
Происшествия

Подозреваемого в убийстве 15-летней девушки арестовали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге арестован студент колледжа, обвиняемый в убийстве 15-летней девушки.
Известия 09:00
Армия и оружие

Украина и ДНР начали разведение сил в районе Петровского

Известия 05:28
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Происшествия

В Коми нашли тело мирового судьи с огнестрельным ранением

В Коми обнаружили тело мирового судьи Жешартского судебного участка с огнестрельным ранением. Об этом сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 08:43
Происшествия

В Реутове локализовали пожар в мебельном цехе

Огонь в мебельном цехе в Реутове Московской области локализован на площади тысяча квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС РФ по Подмосковью.
РИА Новости 06:11
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Наука

В России научились определять поддельное вино за минуту

ТК Звезда вчера в 21:03
Происшествия

Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.
Известия 02:53
Происшествия

Загорелся парламент Армении в Ереване

На территории комплекса зданий парламента Армении в Ереване вспыхнул пожар, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Газета.Ru 08:47
Фигурное катание

Щербакова победила в Китае и вышла в финал Гран-при

Российская газета 05:43
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Космос

Астрономы объяснили природу необычно тяжёлых чёрных дыр

Слишком массивные чёрные дыры в космосе, признаки существования которых недавно нашли участники проекта LIGO, появляются после слияний менее крупных объектов, находящихся в окрестностях сверхмассивных чёрных дыр.
News.ru 07 ноября в 12:11
Шоу-бизнес

Венсан Кассель признался жене в любви на русском

Французский актер Венсан Кассель признался в любви своей жене, модели Тине Кунаки на русском языке.
Культуромания 04:06
Кино

На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов

Росбалт 00:00
Политика

Горбачев назвал виновных в распаде СССР

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев рассказал, кто спровоцировал распад СССР. Его слова приводит немецкий журнал Der Spiegel.
РИА Новости 08:16
Общество

РФПИ инвестировал в российского разработчика хирургических роботов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о завершении первого раунда инвестиций в российского разработчика хирургических роботов Assisted Surgical Technologies (AST).
РБК 08:12
Общество

Отца стритрейсершы Багдасарян лишили гражданства

Известия 08:00
Здоровье

Врач прокомментировала заявления о слабом здоровье миллениалов

Ранее в ноябре федерация независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association опубликовала отчет, согласно которому представители так называемого поколения миллениалов, родившиеся в 1981–1996 годах, теряют здоровье быстрее по сравнению с предыдущим поколением Х (родившиеся в 1961–1981 годах), а смертность среди них на 40% выше.
Известия 08:29
Армия и оружие

Пентагон: США не получают прибыль от сирийской нефти

Представители Пентагона утверждают, что прибыль от сирийской нефти идет курдским формированиям «Сирийские демократические силы», а не Соединенным Штатам, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 04:50
Транспорт

За день продано более 5000 билетов на поезда в Крым

Российская газета 05:57
Культура

Полина Гагарина не сумела сдержать слезы на шоу «Голос»

Член жюри шоу «Голос» Полина Гагарина не сумела сдержать слезы после выступления Дмитрия Клинаева.
OAnews 06:46
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета 07 ноября в 14:42
Шоу-бизнес

Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина

Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52
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