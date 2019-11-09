США предъявили России новые претензии по уже развалившемуся Договору о РСМД Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе Московской конференции по нераспространению сделал важное заявление: уже после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США дали понять России, что российская крылатая ракета наземного базирования 9М729 не тот комплекс, который вызвал озабоченность Вашингтона и из-за которого американская сторона вышла из этого соглашения.

с чего всё началось

Причиной расторжения США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса "Искaндер-М", a некое другое оружие. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе Московской конференции по нераспространению.

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