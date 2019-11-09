Политика

РБКРБКВ МИДе заявили о претензиях США после развала ДРСМД

Как пишет «Коммерсантъ», со слов Рябкова, Вашингтон высказал свои претензии в диалоге с Москвой уже после развала договора. Рябков также напомнил, что 9М729 не относится к классу ракет средней и малой дальности.
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с чего всё началось

США предъявили России новые претензии по уже развалившемуся Договору о РСМД

США предъявили России новые претензии по уже развалившемуся Договору о РСМД Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе Московской конференции по нераспространению сделал важное заявление: уже после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США дали понять России, что российская крылатая ракета наземного базирования 9М729 не тот комплекс, который вызвал озабоченность Вашингтона и из-за которого американская сторона вышла из этого соглашения.
Коммерсантъвчера в 08:42

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В МИДе озвучили истинную причину расторжения ДРСМД

Национальная служба новостей02:22

Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД

Lenta.ruвчера в 19:22

В МИД РФ назвали новую причину расторжения ДРСМД

РЕН ТВ01:54

В МИДе рассказали о новой причине расторжения ДРСМД

Известия01:12

США придумали новую причину расторжения ДРСМД

News.ru00:57

МИД сообщил, что Вашингтон заявил о новой причине расторжение ДРСМД

Комсомольская правда02:21

В МИДе заявили о претензиях США после развала ДРСМД

РБКвчера в 15:25
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Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Политика

Президент Боливии заявил о попытке госпереворота

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что страна оказалась под угрозой государственного переворота.
Коммерсантъ 01:59
Происшествия

В Кемерове стреляли в известного адвоката: о состоянии пострадавшего

Состояние известного кемеровского адвоката Сергея Учителя оценивается как тяжёлое, однако его жизни ничто не угрожает.
Сибдепо 06 ноября в 23:50
Общество

Количество жителей России сокращается

МедиаЗавод 07 ноября в 06:07
Происшествия

Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области

Известия 02:53
Общество

Украинский резидент Сomedy Club пожаловался на «фашистов» в Киеве

Московский Комсомолец 07 ноября в 14:20
Общество

В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены

ТАСС вчера в 16:03
Политика

Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
REGNUM вчера в 10:24
Происшествия

СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска

Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Общество

Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Политика

Новые власти Армении демонстрируют настрой на укрепление отношений с РФ, заявил Лавров

По словам российского министра, новые власти страны во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном показывают, что серьезно настроены на улучшение двусторонних отношений с Россией и расширение взаимодействия в различных сферах.
Политика Сегодня 04:19
Общество

Росстат назвал регион, в котором мужчин больше, чем женщин

Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин.
РИА Новости 01:29
Происшествия

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге эвакуировали из-за анонимной угрозы

Газета.Ru вчера в 22:45
Общество

Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

Российская газета 02:17
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль вчера в 12:42
Футбол

Ахмат — Урал 0:0

Спорт-Экспресс вчера в 13:20
Общество

Вывезший детей из Швеции Денис Лисов вернулся с дочерьми в Хабаровск

Российская газета вчера в 19:50
Футбол

Бакаев прокомментировал слова Уткина о «Спартаке»

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал слова известного журналиста и блогера Василия Уткина о том, что красно-белым ещё не скоро предстоит играть с лучшими европейскими командами.
RT на русском 02:19
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева рассказала о сексуальных пристрастиях Павла Воли

Знаменитая российская гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала в одном из последних интервью о сексуальных пристрастиях своего супруга Павла Воли.
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Футбол

Скауты «Ювентуса» просматривали Алексея Миранчука

Алексей Миранчук заинтересовал "Ювентус", скауты туринского клуба просматривали российского полузащитника в матче Лиги чемпионов, в котором железнодорожники проиграли "старой сеньоре" 1:2. Миранчук стал автором единственного забитого мяча "Локомотива".
Sport.ru вчера в 14:14
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Общество

Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 90-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР и композитора Александру Пахмутову с 90-летием.
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Экономика

РБК: «Почта России» просит почти 40 млрд рублей из ФНБ

На продолжение цифровизации "Почты России" до 2023 года будет направлено 40 млрд руб. Выручка и чистая прибыль "Почты России" по итогам 2018 года достигли исторически максимальных значений — 190 млрд руб. и 2,7 млрд руб. соответственно.
Коммерсантъ 03:31
Политика

Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве

Lenta.ru вчера в 10:24
Общество

Отец Ассанжа заявил о перспективе смерти сына в тюрьме

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон сетует, что его сын может умереть в заключении.
Российская газета вчера в 23:08
Политика

Президент Сирии обвинил Европу в поддержке террористов

Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу RT обвинил Европу в поддержке террористов и страхе перед беженцами, назвав такую позицию лицемерной.
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Шоу-бизнес

Тарасов высмеял новости о домашнем насилии над Ольгой Бузовой

Экс-супруг Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал сообщения об избиениях певицы, заявив, что никто не сможет зафиксировать побои без заявления в полицию.
Gazeta.SPb 01:26
Общество

Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год.
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Политика

Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям

Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.
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