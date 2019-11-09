Политика
РБКВ МИДе заявили о претензиях США после развала ДРСМД
Как пишет «Коммерсантъ», со слов Рябкова, Вашингтон высказал свои претензии в диалоге с Москвой уже после развала договора. Рябков также напомнил, что 9М729 не относится к классу ракет средней и малой дальности.
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США предъявили России новые претензии по уже развалившемуся Договору о РСМД Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе Московской конференции по нераспространению сделал важное заявление: уже после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США дали понять России, что российская крылатая ракета наземного базирования 9М729 не тот комплекс, который вызвал озабоченность Вашингтона и из-за которого американская сторона вышла из этого соглашения.Коммерсантъвчера в 08:42
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:07, Вашингтон
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