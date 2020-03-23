Коронавирус
Русская ПланетаВ МОК заявили о переносе Олимпиады-2020
Как ожидается, Игры будут перенесены на 2021 год, сообщает ТАСС. Как сообщалось, в связи с распространением коронавируса Олимпиада в Токио может быть перенесена на год или два, если будет принято решение о ее отмене в 2020 году, сообщил член японского оргкомитета Харуюки Такахаши.
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Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Технологии
Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса
Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).
Происшествия
Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина
С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Спорт
Непомнящий обнулил еще одного китайца на турнире претендентов
Днем ранее Непомнящий «обнулил» еще одного китайца Ван Хао (1-0).
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами
Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.
Здоровье
COVID-19 секретно внедряется в клетки и обманывает иммунную систему
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб рассказал о механизме заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Гаджеты
Компания DFI представила компьютер GHF51 с процессором AMD Ryzen
Встроенный процессор AMD Ryzen серии R1000 с энергопотреблением до 12 Вт. Компания DFI планирует выпустить GHF51 в третьем квартале 2020 года.
Экономика
ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
Общество
В американском штате Нью-Йорк жертвами коронавируса стали 157 человек
Ранее ИА REGNUM сообщало, что всего в США на сегодняшний день жертвами коронавируса стали 471 человек, всего в стране подтверждено более 35 случаев заражения инфекцией.
Политика
В Италию прибыл последний российский военный самолет
В Италию прибыл 14-й самолет ВКС РФ для помощи в борьбе с коронавирусом - последний, о вылете которого сообщало Минобороны России.
Общество
Пособия на детей от трёх лет получит 21 тысяча ярославцев
Ярославль, 23 марта 2020, 11:43 — REGNUM В Ярославской области пособия на детей от 3 до 7 лет могут получить 21 тысяча человек.
Происшествия
В Магадане женщина встала на защиту мужа, насиловавшего ее дочь
Во время расследования уголовного дела мать девочки встала на сторону мужа и уговаривала дочь изменить свои показания.
Общество
Камеры ГИБДД смогут фиксировать еще одно нарушение ПДД
Здоровье
В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом
В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Политика
Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России
Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинфомировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Общество
СК начал проверку из-за распространения ложных данных о коронавирусе
Следственный комитет начал проверку по факту распространения ложных данных о коронавирусе.
ЖКХ
Минстрой хочет изменить правила оплаты ЖКХ в регионах
"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Футбол
«Крылья Советов» продлили карантин до 1 апреля
"Крылья Советов" продлили приостановку тренировок команды до 1 апреля из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте самарского клуба.
Общество
За сутки в России 61 человек заразился коронавирусом
В России по данным на 22 марта получили диагноз "коронавирусная инфекция" 367 человек. В стране 61 новый случай заражения.
Экономика
Минфин подтвердил отсутствие планов на секвестр бюджета
Расходы федерального бюджета в этом году запланированы в объеме 20,6 трлн руб. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях.
Футбол
Моутинью предложил делать защитную маску из трусов
Португальский игрок вместе с женой показали, как за несколько секунд сделать маску из мужских трусов.A solução de João Moutinho para quando não há máscaras. pic.twitter.com / 5a8gWvD8yo — A Bola (@ abolapt) March 22, 2020В конце прошлого года Моутинью продлил контракт с "Вулверхэмптоном" до 2022 года.
Общество
Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Общество