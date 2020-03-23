Коронавирус

Русская ПланетаРусская ПланетаВ МОК заявили о переносе Олимпиады-2020

Как ожидается, Игры будут перенесены на 2021 год, сообщает ТАСС. Как сообщалось, в связи с распространением коронавируса Олимпиада в Токио может быть перенесена на год или два, если будет принято решение о ее отмене в 2020 году, сообщил член японского оргкомитета Харуюки Такахаши.
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