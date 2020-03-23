Коронавирус

МИР 24МИР 24Представитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020

К концу понедельника, 23 марта, ни МОК, ни оргкомитет Олимпиады-2020 не объявили о решении перенести спортсобытие года. При этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса Олимпиады.
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Член МОК сообщил, что Олимпийские игры — 2020 будут перенесены

Чемпионатвчера в 13:49

Представитель МОК сообщил о решении перенести Олимпиаду-2020

Матч ТВвчера в 14:29

Член МОК Ричард Паунд: «Олимпийские игры-2020 точно не начнутся 24 июля»

Sports.ruвчера в 14:09

Член МОК: Решение о переносе ОИ-2020 уже принято

Советский спортвчера в 15:03

Представитель МОК: решение об отмене Олимпиады в Токио уже принято

News.ruвчера в 14:30

Марина Голядкина: «Перенос Олимпиады будет выдержать тяжело»

Спорт-Экспрессвчера в 16:13

Источник: слова Паунда о переносе ОИ - его личная оценка, решения нет

РИА Новостивчера в 14:31
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Общество

В Башкирии сообщили о первых трех зараженных коронавирусом в регионе

Власти Башкирии сообщили о первых трёх зараженных коронавирусом в регионе: двое приехали из-за рубежа, третий регулярно ездил в Москву.
РИА Новости 00:54
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Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
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Марсоход Curiosity сделал новое селфи

Марсоход НАСА «Curiosity» недавно установил рекорд по самой крутой местности, на которую он когда-либо поднимался, преодолев «Greenheugh Pediment» — отступ скалы, который находится на вершине холма.
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Глава UFC нашёл место для поединка Нурмагомедова и Фергюсона

Мойка78 вчера в 23:58
Игры

Мини-кампания Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint будет посвящена Splinter Cell

Уже во вторник 24 марта в Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint выйдет крупное обновление «Настоящий призрак», которое полностью изменит игровой процесс шутера.
3DNews 21 марта в 02:44
Политика

Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
РИА Новости вчера в 22:14
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Общество

СМИ сообщили дату проведения экстренной телеконференции лидеров G20

Токио, 24 марта 2020, 07:13 — REGNUM Экстренная телеконференция лидеров стран «двадцатки» (G20) в связи с распространением коронавиурса в мире состоится 26 марта, передаёт агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.
REGNUM 00:13
Финансы

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:32
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Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области

Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области.
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Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
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Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
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Экономика

МВФ предупредил о глобальной рецессии в 2020 году

Масштабная рецессия ожидает мировую экономику в текущем году на фоне вспышки коронавируса COVID-19.
Известия вчера в 20:35
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости вчера в 06:20
Происшествия

Жительница Магадана встала на защиту насиловавшего ее дочь мужчины

Известия вчера в 23:13
Здоровье

В Приморье подтвердили два случая коронавируса

В Приморском крае подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 20:02
Кино

Warner Bros. ищет актёра на главную роль в будущих фильмах «Аквамен»

Лос-Анджелес, США, 22 марта 2020, 21:26 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. уже начала искать актёра на главную роль в будущих фильмах, которые будут создаваться в рамках франшизы «Аквамен».
REGNUM 22 марта в 14:26
Авто

Россияне перестали инвестировать в новые автомобили

Ситуация разворачивалась по лекалу 2014 года, когда при аналогичной волатильности курса рубля автомобилисты в течение всего года инвестировали стремительно обесценивающуюся национальную валюту в новые автомобили.
Газета.Ru вчера в 14:34
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Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

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В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал препарат, который помогает больным коронавирусом излечиться от опасного недуга.
Pravda.Ru вчера в 05:13
Происшествия

Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили

Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Газета.Ru 00:06
Общество

Назван средний возраст погибших от коронавируса

Средний возраст людей, инфицированных коронавирусом, составляет 45 лет, а средний возраст скончавшихся от инфекции — 82 года.
Что происходит вчера в 11:09
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
РИА Новости вчера в 02:53
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Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
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В Амурской области создали центры консультативной помощи врачам

Власти Амурской области создали четыре дистанционных консультативных центра для помощи врачам региона, которые могут столкнуться с необходимостью лечения зараженных новым коронавирусом, сообщает во вторник пресс-служба правительства области.
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Погибшие в Ливии турецкие военные перенесены на базу ПНС

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Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
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Создатели фильма «Зулейха открывает глаза» провели пресс-конференцию

Авторы и актеры, которые работали над фильмом «Зулейха открывает глаза», ответили на вопросы журналистов в режиме онлайн.
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Политика

США сокращают помощь Афганистану на один миллиард долларов

Помпео добавил, что в этом году продолжится вывод американских войск из Афганистана.
Эхо Москвы вчера в 20:22
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Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты

Испанский кардиолог Пабло Канепа назвал самые опасные для сердца продукты и предложил диету, которая позволит свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Известия вчера в 23:02
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