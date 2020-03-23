К концу понедельника, 23 марта, ни МОК, ни оргкомитет Олимпиады-2020 не объявили о решении перенести спортсобытие года. При этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса Олимпиады.

Космос Марсоход Curiosity сделал новое селфи Марсоход НАСА «Curiosity» недавно установил рекорд по самой крутой местности, на которую он когда-либо поднимался, преодолев «Greenheugh Pediment» — отступ скалы, который находится на вершине холма.

Политика Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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