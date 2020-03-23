Коронавирус
МИР 24Представитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020
К концу понедельника, 23 марта, ни МОК, ни оргкомитет Олимпиады-2020 не объявили о решении перенести спортсобытие года. При этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса Олимпиады.
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Общество
В Башкирии сообщили о первых трех зараженных коронавирусом в регионе
Власти Башкирии сообщили о первых трёх зараженных коронавирусом в регионе: двое приехали из-за рубежа, третий регулярно ездил в Москву.
Космос
Марсоход Curiosity сделал новое селфи
Марсоход НАСА «Curiosity» недавно установил рекорд по самой крутой местности, на которую он когда-либо поднимался, преодолев «Greenheugh Pediment» — отступ скалы, который находится на вершине холма.
Единоборства
Глава UFC нашёл место для поединка Нурмагомедова и Фергюсона
Игры
Мини-кампания Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint будет посвящена Splinter Cell
Уже во вторник 24 марта в Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint выйдет крупное обновление «Настоящий призрак», которое полностью изменит игровой процесс шутера.
Политика
Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России
Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
СМИ сообщили дату проведения экстренной телеконференции лидеров G20
Токио, 24 марта 2020, 07:13 — REGNUM Экстренная телеконференция лидеров стран «двадцатки» (G20) в связи с распространением коронавиурса в мире состоится 26 марта, передаёт агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.
Финансы
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам
Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.
Здоровье
Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области
Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Экономика
МВФ предупредил о глобальной рецессии в 2020 году
Масштабная рецессия ожидает мировую экономику в текущем году на фоне вспышки коронавируса COVID-19.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Происшествия
Жительница Магадана встала на защиту насиловавшего ее дочь мужчины
Здоровье
В Приморье подтвердили два случая коронавируса
В Приморском крае подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Кино
Warner Bros. ищет актёра на главную роль в будущих фильмах «Аквамен»
Лос-Анджелес, США, 22 марта 2020, 21:26 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. уже начала искать актёра на главную роль в будущих фильмах, которые будут создаваться в рамках франшизы «Аквамен».
Авто
Россияне перестали инвестировать в новые автомобили
Ситуация разворачивалась по лекалу 2014 года, когда при аналогичной волатильности курса рубля автомобилисты в течение всего года инвестировали стремительно обесценивающуюся национальную валюту в новые автомобили.
Общество
Соловьев оценил шутку команды КВН о нем
Здоровье
В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса
Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал препарат, который помогает больным коронавирусом излечиться от опасного недуга.
Происшествия
Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили
Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Общество
Назван средний возраст погибших от коронавируса
Средний возраст людей, инфицированных коронавирусом, составляет 45 лет, а средний возраст скончавшихся от инфекции — 82 года.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
Здоровье
В Амурской области создали центры консультативной помощи врачам
Власти Амурской области создали четыре дистанционных консультативных центра для помощи врачам региона, которые могут столкнуться с необходимостью лечения зараженных новым коронавирусом, сообщает во вторник пресс-служба правительства области.
Армия и оружие
Погибшие в Ливии турецкие военные перенесены на базу ПНС
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Культура
Создатели фильма «Зулейха открывает глаза» провели пресс-конференцию
Авторы и актеры, которые работали над фильмом «Зулейха открывает глаза», ответили на вопросы журналистов в режиме онлайн.
Политика
США сокращают помощь Афганистану на один миллиард долларов
Помпео добавил, что в этом году продолжится вывод американских войск из Афганистана.
Здоровье
Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты
Испанский кардиолог Пабло Канепа назвал самые опасные для сердца продукты и предложил диету, которая позволит свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.