Армия и оружие
РБКМинобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии
Сирийские войска вели огонь по террористам, базирующимся в провинции. «По имеющейся информации, несколько турецких военнослужащих получили ранения», — сообщили в Центре. Ранее Турция заявляла о том, что ее военнослужащие попали под обстрел правительственных войск Сирии.
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Энергетика
Спрос на нефть в Китае «обвалился» на 20% из-за коронавируса
По информации, которой располагает издание Bloomberg, ежесуточное потребление нефти в Китае сократилось приблизительно до 3-х миллионов баррелей, что эквивалентно 20%.
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Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить
Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить Угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV взволновала чиновников.
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Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу
Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
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Показали новый Mitsubishi Outlander
В Сети появились первые реалистичные изображения Mitsubishi Outlander нового поколения.
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Экономика
Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса
После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.
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Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
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Бенни Андерссон рассказал, когда выйдет новая музыка ABBA
Шведский композитор Бенни Андерссон рассказал, когда появится новая музыка группы ABBA, сообщает Rolling Stone со ссылкой на Твиттер-аккаунт ABBAtalk.
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Врио главы Чувашии уволил еще трех министров
Своих должностей лишились руководитель Минприроды, Минкульта и Минтруда Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку сразу трех министров.
Финансы
Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
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Здоровье
Названы признаки переизбытка соли в организме
Как сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на портал «Медикфорум» названы главные признаки избытка соли в теле человека.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил стрельбы из ЗРК
Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" протестировал свой зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
Происшествия
Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде
"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Музыка
Появился шорт-лист претендентов на участие в «Евровидении-2020»
Здоровье
Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России
Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
Общество
Российская модель вышла в свет в откровенном наряде
34-летняя Шейк вышла в свет в бежевом боди и платье-сетке, украшенном кристаллами, английского модного бренда Burberry.
Армия и оружие
СМИ: сирийская армия окружила наблюдательный пункт турецких войск
Сирийская армия в понедельник установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха в провинции Идлиб и окружила очередной наблюдательный пункт турецкой армии, сообщила проправительственная газета al-Watan.
Политика
В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»
В Киеве прошла встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Происшествия
Подозрение на коронавирус у двух украинцев не подтвердилось
Подозрение на коронавирус 2019-nCoV у двух украинцев не подтвердилось, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава Украины.
Политика
Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
Фигурное катание
Алина Загитова кинула организаторов ледового шоу
Хэдлайнером и специальным гостем шоу выбрали звезду фигурного катания и олимпийскую чемпионку, 17-летнюю Алину Загитову, которая представила финальный номер программы.
Политика
В США начались предварительные выборы кандидатов в президенты
В США стартовали предварительные выборы кандидатов для участия в президентских выборах, назначенных на 3 ноября 2020 г. Традиционно отбор начинается со штатов Айова и Нью-Гемпшир – именно здесь задается тон дальнейшему ходу предвыборной кампании, отмечает агентство Reuters.
Политика
Песков прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции РФ
Предложение Русской православной церкви (РПЦ) упомянуть Бога в Конституции России должна обсуждать рабочая группа по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Футбол
Григорян назвал сильные стороны Александра Соболева
Российский специалист Александр Григорян высказался об игре нападающего Александра Соболева, который этой зимой сменил «Крылья Советов» на московский «Спартак».
Единоборства
Федор Емельяненко ответил фанатам на критику боя против Джексона
Федор Емельяненко высказался в ответ на критику боя с Джексоном от поклонников.
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку 32 самолетов F-35 у США
Власти Польши заключили контракт на покупку в США 32 истребителей-бомбардировщиков F-35, сообщает Polskie Radio 24.
Футбол
Цорн рассказал о ходе переговоров по приобретению Соболева
Спортивный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о том, как проходили переговоры по приобретению у самарских "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева, которого красно-белые взяли в аренду до конца сезона с правом выкупа.
Футбол
Российский футболист устыдился своего «пуза» и решил возродить карьеру
Российский нападающий армянского клуба «Арарат» Дмитрий Рыжов, выигрывавший в составе сборной России юношеский чемпионат Европы 2006 года, рассказал, что стыдится своего пуза и решил возродить карьеру.