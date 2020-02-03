Сирийские войска вели огонь по террористам, базирующимся в провинции. «По имеющейся информации, несколько турецких военнослужащих получили ранения», — сообщили в Центре. Ранее Турция заявляла о том, что ее военнослужащие попали под обстрел правительственных войск Сирии.

Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии

Общество Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить Угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV взволновала чиновников.

Авто Показали новый Mitsubishi Outlander В Сети появились первые реалистичные изображения Mitsubishi Outlander нового поколения.

Экономика Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.

Общество Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17 Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.

Политика Врио главы Чувашии уволил еще трех министров Своих должностей лишились руководитель Минприроды, Минкульта и Минтруда Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку сразу трех министров.

Финансы Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов За последнюю неделю в пяти из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».

Здоровье Названы признаки переизбытка соли в организме Как сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на портал «Медикфорум» названы главные признаки избытка соли в теле человека.

Происшествия Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде "Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.

Армия и оружие СМИ: сирийская армия окружила наблюдательный пункт турецких войск Сирийская армия в понедельник установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха в провинции Идлиб и окружила очередной наблюдательный пункт турецкой армии, сообщила проправительственная газета al-Watan.

Фигурное катание Алина Загитова кинула организаторов ледового шоу Хэдлайнером и специальным гостем шоу выбрали звезду фигурного катания и олимпийскую чемпионку, 17-летнюю Алину Загитову, которая представила финальный номер программы.

Политика В США начались предварительные выборы кандидатов в президенты В США стартовали предварительные выборы кандидатов для участия в президентских выборах, назначенных на 3 ноября 2020 г. Традиционно отбор начинается со штатов Айова и Нью-Гемпшир – именно здесь задается тон дальнейшему ходу предвыборной кампании, отмечает агентство Reuters.

Политика Песков прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции РФ Предложение Русской православной церкви (РПЦ) упомянуть Бога в Конституции России должна обсуждать рабочая группа по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Футбол Григорян назвал сильные стороны Александра Соболева Российский специалист Александр Григорян высказался об игре нападающего Александра Соболева, который этой зимой сменил «Крылья Советов» на московский «Спартак».

Футбол Цорн рассказал о ходе переговоров по приобретению Соболева Спортивный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о том, как проходили переговоры по приобретению у самарских "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева, которого красно-белые взяли в аренду до конца сезона с правом выкупа.