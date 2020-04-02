Коронавирус
RT на русскомВ МО России назвали заказной публикацию La Stampa о помощи Италии
Минобороны России известны заказчики «русофобской медиакампании» итальянской газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
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с чего всё началось
"Прикрываясь идеалами свободы слова и плюрализма мнений, La Stampa в своих материалах манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны, ссылаясь на некие "мнения" анонимных "высокопоставленных" источников", - приводятся слова Конашенкова на странице Минобороны в Facebook.РИА Новости11:03
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