Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ МО России назвали заказной публикацию La Stampa о помощи Италии

Минобороны России известны заказчики «русофобской медиакампании» итальянской газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
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с чего всё началось
"Прикрываясь идеалами свободы слова и плюрализма мнений, La Stampa в своих материалах манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны, ссылаясь на некие "мнения" анонимных "высокопоставленных" источников", - приводятся слова Конашенкова на странице Минобороны в Facebook
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