с чего всё началось

Минобороны России известны заказчики «русофобской медиакампании» итальянской газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

В МО России назвали заказной публикацию La Stampa о помощи Италии

Политика Путин объявил нерабочим весь апрель По указу президента нерабочими объявлены все дни по 30 апреля из-за риска массового распространения коронавирусной инфекции.

Религия Греческая церковь призвала всех на Пасху молиться дома Синод Элладской православной церкви призвал всех на Пасху молиться дома, соблюдать рекомендации властей по защите общественного здоровья в период пандемии и не слушать тех, кто призывает не повиноваться во имя веры.

Политика Врио главы Коми назначен Владимир Уйба Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.

Политика Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.

Здоровье ВОЗ рекомендует носить маски лишь врачам и больным Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не рекомендуют носить маски людям, если они не заражены вирусом или не ухаживают за больными.

Религия В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.

Экономика Нерабочими днями в апреле будут все Нерабочими днями в апреле будут все Апрель 2020 года для всей экономики РФ будет нерабочим — президент Владимир Путин продлил режим, действовавший с 30 марта по 3 апреля, до конца месяца.

Общество Кабмин утвердил порядок оформления больничных для пенсионеров Временные правила оформления больничных в случае карантина для лиц старше 65 лет вступают в силу с 6 апреля.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Шоу-бизнес Пропала младшая дочь Маши Распутиной На сей раз – с младшей дочерью Машей, которую назвали в честь легендарной певицы. В социальных сетях 19-летную Марию разыскивают подруги.

Политика Трамп применил закон военного времени для выпуска аппаратов ИВЛ Вашингтон, 2 апреля 2020, 23:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп принял решение применить закон о производстве в военное время для ускорения выпуска аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает 2 апреля пресс-служба Белого дома.

Происшествия Карельский историк Колтырин умер в тюремной больнице В тюремной больнице в ожидании апелляционного решения по своему делу умер экс-директор Медвежьегорского районного музея, заместитель главы регионального отделения общества «Мемориал» Сергей Колтырин, который был осужден за педофилию.

Энергетика «Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» стало невыгодно продавать его.