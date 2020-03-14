Армия и оружие
RT на русскомВ МО России сообщили о конструктивных переговорах с Турцией по Идлибу
Россия и Турция провели в Анкаре конструктивные переговоры по ситуации в сирийской провинции Идлиб, которые позволят реализовать имеющиеся договорённости. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
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Музыка
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»
Общество
У двух жителей Кемерово выявили коронавирус
У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Экономика
Минфин: коронавирус влияет на экономику России сильнее цен на нефть
Министр финансов России Антон Силуанов полагает, что все происходящее с коронавирусом сильнее влияет на российскую экономику, чем колебание цен на нефтяном рынке, цитирует его РИА "Новости".
Политика
Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Здоровье
В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом
В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
Общество
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Общество
Дерипаска призвал ввести в России полный карантин
Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что в России, пока не поздно, нужно вводить полный карантин в связи с коронавирусом.
Здоровье
Инфекционист Коновалов: самодиагностика и самолечение коронавируса опасны для жизни
Российский инфекционист Иван Коновалов прокомментировал растиражированные в соцсетях "советы и рекомендации" по защите от коронавируса от некого врача Юрия Климова.
Происшествия
Актер Кирилл Трубецкой пострадал в ДТП, сообщили СМИ
Актер театра Кирилл Трубецкой попал в ДТП в Москве.
Культура
Киностудии в США приостанавливают съемки из-за коронавируса
Киностудия Warner Bros. заморозила съемки сериала Riverdale после того, как один из находившихся на съемочной площадке сдал положительный анализ на коронавирус.
Космос
Брак на «Протоне» мог стать одной из причин переноса «Экзомарса»
Важным космическим событием марта стало совместное заявление госкорпорации Роскосмос и Европейского космического агентства о переносе научной миссии "Экзомарс", запуск которой был запланирован на лето 2020 года.
Общество
Европа стала центром пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения объявила Европу центром пандемии нового коронавируса COVID-19.
Общество
В подмосковных школах ввели свободное посещение из-за коронавируса
В подмосковных школах вводится свободное посещение из-за угрозы распространения коронавируса.
Экономика
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля
Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
Спорт
Геркус: в Китае закончился вирус. Может, до нас он не доберётся
В Китае закончился, через месяц выпишут последних пациентов, в Корее сильно идёт на спад.
Политика
В Киеве заявили о катастрофе в случае выхода из Минских соглашений
Киев, 14 марта 2020, 10:11 — REGNUM Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений повлечет для Киева катастрофические последствия.
Кино
«Кинопоиск HD» выпустит семь оригинальных сериалов
Общество
У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса.
Общество
Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС
Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией. Соответствующие меры будут приняты с 16 марта.
Технологии
В США рассказали об асах-роботах
Здоровье
В течение 37 дней заразными остаются носители коронавируса
Выводы ученых говорят о том, что локализовать эпидемию будет сложнее, чем это представлялось ранее.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Общество
Чехия с 16 марта закроет границы для иностранцев
Правительство Чехии приняло решение о запрете с понедельника, 16 марта, въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в стране.
Кино