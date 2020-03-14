Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ МО России сообщили о конструктивных переговорах с Турцией по Идлибу

Россия и Турция провели в Анкаре конструктивные переговоры по ситуации в сирийской провинции Идлиб, которые позволят реализовать имеющиеся договорённости. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
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