Коронавирус

РБКРБКМТС попросила пользователей воздержаться от пересылки мемов

Президент МТС Алексей Корня обратился с открытым письмом к клиентам компании, в котором предупредил о возросшей нагрузке на сеть в условиях удаленной работы. Он попросил пользователей воздержаться от пересылки веселого, но объемного контента.
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МТС призвал пользователей воздержаться от пересылки «тяжелого» контента

Коммерсантъвчера в 13:13

Президент МТС обратился с открытым письмом к абонентам

BFM.ruвчера в 14:21

МТС попросила пользователей воздержаться от пересылки мемов

РБКвчера в 17:25

Глава МТС призвал не пересылать «тяжёлые» видео в мессенджерах

Rambler News Serviceвчера в 12:40

Россиян попросили воздержаться от пересылки мемов

Lenta.ruвчера в 19:26

МТС призвала клиентов ответственно подойти к пересылке контента в условиях эпидемии

Эхо Москвывчера в 21:06

Россиян попросили воздержаться от мемов из-за коронавируса

РЕН ТВ00:36
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Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском вчера в 08:06
Армия и оружие

«Мы приехали в самое страшное место»: ведущий «Звезды» о работе военных специалистов в Италии

Ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров рассказал в студии «Открытого эфира», чем могут помочь российские специалисты итальянским коллегам и почему РФ приняла решение о содействии в борьбе с коронавирусом именно этой стране.
ТК Звезда 00:07
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Ведомости 25 марта в 15:31
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Экономика

«Отказ от карантина — страшная ошибка»: экономист Сергей Гуриев — об обращении Путина, кризисе и пандемии

Сергей Гуриев: Почему государство не может потратить триллионы рублей, но продолжает отъем денег у населения Об отсутствии карантина в России Главное [в обращении Путина], конечно, это отказ от карантина.
Forbes 25 марта в 15:23
Политика

Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров

Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.
RT на русском вчера в 11:12
Шоу-бизнес

Лещенко мог заразить коллег на шоу Малахова

News.ru вчера в 11:57
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

60-летний советский, российский певец, актер и продюсер Игорь Николаев самостоятельно обратился в больницу в Коммунарке, сдав анализы на коронавирус.
Российская газета вчера в 15:18
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 21:30
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru вчера в 06:25
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 15:40
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.
Вечерняя Москва вчера в 14:13
Общество

Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта

Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.
Известия вчера в 23:18
Общество

Нерабочая неделя не повлияет на график майских и новогодних праздников

Предстоящие в этом году праздничные выходные не будут отменены из-за нерабочей недели, заявил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
Экономика сегодня 25 марта в 22:17
Происшествия

На Кубе от коронавируса умер россиянин

На Кубе от коронавируса COVID-19 скончался гражданин России, которого накануне госпитализировали в тяжелом состоянии.
Вести.Ru вчера в 12:50
Гаджеты

Apple откладывает выход iPhone 5G из-за пандемии коронавируса

Корпорация Apple на несколько месяцев откладывает презентацию новой модели iPhone 5G из-за пандемии коронавируса пишет Nikkei Asian Review.
Sostav.ru вчера в 07:35
Футбол

Кокорин договорился с новым клубом

Lenta.ru вчера в 23:02
Политика

Страны G20 сделали заявления по итогам саммита

Страны-участницы G20 сделали заявления по итогам саммита, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 11:10
Культура

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 25 марта в 18:17
Наука

Названа резко осложняющая коронавирус болезнь

Lenta.ru вчера в 17:07
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 05:14
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 25 марта в 21:33
Происшествия

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

В Магнитогорске в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ведомости вчера в 11:31
Армия и оружие

Авторы Sohu оценили российский «Контейнер» в предместьях Калининграда

Эксперты китайского издания Sohu прокомментировали новость о том, что Россия развернет в Калининградской области новейшую загоризонтную радиолокационную станцию (РЛС) «Контейнер».
ПолитРоссия 24 марта в 08:48
Политика

Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Инфорос вчера в 03:29
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце раскрыла причину развода с Павлом Прилучным

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце рассказала об истинных причинах развода с актером Павлом Прилучным.
НТВ 25 марта в 07:41
Музыка

Tesla Boy сделали клип из «Содержанок»

Ролик "Перекресток" состоит из кадров второго сезона "Содержанок", раскрывающих непростые отношения бывшего следователя Лены Широковой (Дарья Мороз) и олигарха Глеба Ольховского (Владимир Мишуков), к которому она ушла от мужа в первом сезоне.
ИА InterMedia вчера в 11:30
Здоровье

Больным пневмонией в Иркутской области проведут тест на коронавирус

С признаками ОРВИ 25 марта госпитализировано пять человек. Проведен тест на коронавирус у 160 человек (с начала пандемии у 1737).
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 22:51
Политика

В администрации и управделами президента выявили случаи коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.
РБК вчера в 16:18
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