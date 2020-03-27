с чего всё началось

Корня попросил абонентов воздержаться от пересылки развлекательного контента в мессенджерах десяткам своих контактов. Ведь «тяжелые» по размеру ролики создают дополнительную нагрузку на сеть оператора.

В МТС призвали абонентов воздержаться от пересылки мемов

Общество У Льва Лещенко диагностировали коронавирус Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Общество Прибывших из Таиланда сахалинцев изолируют из-за сомнительных анализов Сомнительные результаты анализов на коронавирус получены у 29 человек, прибывших на Сахалин из Таиланда, их изолируют, сообщил глава региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Политика Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.

Общество В Крыму выявили еще 7 зараженных коронавирусом людей За последние сутки на территории полуострова было обнаружено семь новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов у себя в Facebook.

Политика Украина с пятницы закроет границы Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.

Шоу-бизнес Депутат Мосгордумы Губенко госпитализирован в Коммунарку Депутат Мосгордумы, актер Николай Губенко был госпитализирован в больницу в Коммунарке. Врачи диагностировали у него пневмонию.

Общество США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Экономика Россияне начали изымать деньги с банковских вкладов Россияне начали обращаться в банки с заявлениями о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов после того, как президент России Владимир Путин объявил о распространении НДФЛ на доходы от депозитов и вложений в облигации.

Общество Россиянам разъяснили условия нерабочей недели Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.

Экономика Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.

Политика Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Религия РПЦ осудила запрет властей Петербурга на посещение храмов Согласно постановлению, принятому властями Санкт-Петербурга в четверг, 26 марта, с 28 марта по 5 апреля запрещается «посещение физическими лицами объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала указанных религиозных организаций».

Общество В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.

Экономика России предрекли новый экономический кризис Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.