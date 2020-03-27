Коронавирус

Adindex.ruAdindex.ruВ МТС призвали абонентов воздержаться от пересылки мемов

Корня попросил абонентов воздержаться от пересылки развлекательного контента в мессенджерах десяткам своих контактов. Ведь «тяжелые» по размеру ролики создают дополнительную нагрузку на сеть оператора.
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с чего всё началось
Президент МТС Алексей Корня обратился
 с открытым письмом к клиентам компании, в котором предупредил о возросшей нагрузке на сеть в условиях удаленной работы.
РБКвчера в 17:25

Подробнее о событии

Президент МТС обратился с открытым письмом к абонентам

BFM.ruвчера в 14:21

МТС попросила пользователей воздержаться от пересылки мемов

РБКвчера в 17:25

МТС призвал пользователей воздержаться от пересылки «тяжелого» контента

Коммерсантъвчера в 13:13

Глава МТС призвал не пересылать «тяжёлые» видео в мессенджерах

Rambler News Serviceвчера в 12:40

Россиян попросили воздержаться от пересылки мемов

Lenta.ruвчера в 19:26

МТС призвала клиентов ответственно подойти к пересылке контента в условиях эпидемии

Эхо Москвывчера в 21:06

В МТС попросили абонентов не перегружать сеть мемами

Вести.Ru02:26
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Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Российская газета вчера в 23:52
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
РИА Новости 02:21
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Футбол

«Барселона» объявила о сокращении зарплат из-за коронавируса

«Барселона» объявила о сокращении рабочего времени футболистов и сотрудников клуба и пропорциональном сокращении зарплат.
РБК 03:36
Общество

Прибывших из Таиланда сахалинцев изолируют из-за сомнительных анализов

Сомнительные результаты анализов на коронавирус получены у 29 человек, прибывших на Сахалин из Таиланда, их изолируют, сообщил глава региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.
РИА Новости 01:20
Политика

Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС

Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.
Известия вчера в 16:36
Общество

В Крыму выявили еще 7 зараженных коронавирусом людей

За последние сутки на территории полуострова было обнаружено семь новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов у себя в Facebook.
Примечания 03:36
Политика

Украина с пятницы закроет границы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
РИА Новости вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Депутат Мосгордумы Губенко госпитализирован в Коммунарку

Депутат Мосгордумы, актер Николай Губенко был госпитализирован в больницу в Коммунарке. Врачи диагностировали у него пневмонию.
Московский Комсомолец 03:29
Армия и оружие

Полеты истребителя Су-57 на предельных скоростях сняли на видео

Оборонное ведомство опубликовало уникальные кадры демонстрации боевых возможностей Су-57, отметив, что полёты проходили на предельных режимах высот и скоростей, включая перегрузки на лётчиков.
Актуальные Новости 25 марта в 02:54
Общество

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 18:31
Экономика

Россияне начали изымать деньги с банковских вкладов

Россияне начали обращаться в банки с заявлениями о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов после того, как президент России Владимир Путин объявил о распространении НДФЛ на доходы от депозитов и вложений в облигации.
Lenta.ru 02:15
Здоровье

Заражение коронавирусом в Череповце подтверждено официально

На территории Вологодской области подтверждено наличие коронавирусной инфекции.
Vologda-poisk.ru 02:43
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 21:30
Экономика

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 03:07
Финансы

Банки сообщили о росте числа заявок на покупку автомобилей в кредит

По оценкам Кредит Европа Банка, в марте количество обращений за ссудами на покупку машин выросло на 15% по сравнению с февралем, выдачи увеличились на 21,5%.
РБК вчера в 22:59
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:19
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Происшествия

В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
ТАСС вчера в 08:54
Религия

РПЦ осудила запрет властей Петербурга на посещение храмов

Согласно постановлению, принятому властями Санкт-Петербурга в четверг, 26 марта, с 28 марта по 5 апреля запрещается «посещение физическими лицами объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала указанных религиозных организаций».
Mockva.ru вчера в 16:43
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
Автоновости дня вчера в 07:35
Общество

В Петербурге ограничили работу ряда продуктовых магазинов

В Санкт-Петербурге ограничили работу ряда продуктовых магазинов.
Evo-rus.com 02:08
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Шубская опубликовала фото в бикини

Анастасия Шубская вспомнила отдых в Мексике. В настоящее время супруга Александра Овечкина самоизолировалась дома с семьей.
Woman.ru вчера в 02:20
Экономика

России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.
Lenta.ru 03:08
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Газета.Ru вчера в 02:43
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия вчера в 09:19
Общество

Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир

Тенденция на расширение работы вне офиса, которая обсуждалась все последние годы, в один момент стала реальностью для миллионов работников по всему миру.
РБК 03:39
Общество

В Ростове-на-Дону начали строить инфекционный медицинский центр

В Ростове-на-Дону начали возводить инфекционный медицинский центр. Учреждение планируют задействовать при лечении заболевших коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 06:12
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