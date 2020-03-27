Коронавирус
Adindex.ruВ МТС призвали абонентов воздержаться от пересылки мемов
Корня попросил абонентов воздержаться от пересылки развлекательного контента в мессенджерах десяткам своих контактов. Ведь «тяжелые» по размеру ролики создают дополнительную нагрузку на сеть оператора.
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с чего всё началось
Президент МТС Алексей Корня обратился с открытым письмом к клиентам компании, в котором предупредил о возросшей нагрузке на сеть в условиях удаленной работы.РБКвчера в 17:25
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МТС призвала клиентов ответственно подойти к пересылке контента в условиях эпидемии
Эхо Москвывчера в 21:06
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Энергетика
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Футбол
«Барселона» объявила о сокращении зарплат из-за коронавируса
«Барселона» объявила о сокращении рабочего времени футболистов и сотрудников клуба и пропорциональном сокращении зарплат.
Общество
Прибывших из Таиланда сахалинцев изолируют из-за сомнительных анализов
Сомнительные результаты анализов на коронавирус получены у 29 человек, прибывших на Сахалин из Таиланда, их изолируют, сообщил глава региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.
Политика
Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС
Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.
Общество
В Крыму выявили еще 7 зараженных коронавирусом людей
За последние сутки на территории полуострова было обнаружено семь новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов у себя в Facebook.
Политика
Украина с пятницы закроет границы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
Шоу-бизнес
Депутат Мосгордумы Губенко госпитализирован в Коммунарку
Депутат Мосгордумы, актер Николай Губенко был госпитализирован в больницу в Коммунарке. Врачи диагностировали у него пневмонию.
Армия и оружие
Полеты истребителя Су-57 на предельных скоростях сняли на видео
Оборонное ведомство опубликовало уникальные кадры демонстрации боевых возможностей Су-57, отметив, что полёты проходили на предельных режимах высот и скоростей, включая перегрузки на лётчиков.
Общество
США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом
США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Экономика
Россияне начали изымать деньги с банковских вкладов
Россияне начали обращаться в банки с заявлениями о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов после того, как президент России Владимир Путин объявил о распространении НДФЛ на доходы от депозитов и вложений в облигации.
Здоровье
Заражение коронавирусом в Череповце подтверждено официально
На территории Вологодской области подтверждено наличие коронавирусной инфекции.
Общество
Россиянам разъяснили условия нерабочей недели
Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Экономика
Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России
Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Финансы
Банки сообщили о росте числа заявок на покупку автомобилей в кредит
По оценкам Кредит Европа Банка, в марте количество обращений за ссудами на покупку машин выросло на 15% по сравнению с февралем, выдачи увеличились на 21,5%.
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Происшествия
В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка
Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
Религия
РПЦ осудила запрет властей Петербурга на посещение храмов
Согласно постановлению, принятому властями Санкт-Петербурга в четверг, 26 марта, с 28 марта по 5 апреля запрещается «посещение физическими лицами объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала указанных религиозных организаций».
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса
Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
Общество
В Петербурге ограничили работу ряда продуктовых магазинов
В Санкт-Петербурге ограничили работу ряда продуктовых магазинов.
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Шубская опубликовала фото в бикини
Анастасия Шубская вспомнила отдых в Мексике. В настоящее время супруга Александра Овечкина самоизолировалась дома с семьей.
Экономика
России предрекли новый экономический кризис
Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем
Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Общество
Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир
Тенденция на расширение работы вне офиса, которая обсуждалась все последние годы, в один момент стала реальностью для миллионов работников по всему миру.
Общество
В Ростове-на-Дону начали строить инфекционный медицинский центр
В Ростове-на-Дону начали возводить инфекционный медицинский центр. Учреждение планируют задействовать при лечении заболевших коронавирусом.