Международный уголовный суд (МУС) отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести санкционные меры. Глава ассамблеи МУС Квон О Гон считает принятые Трампом меры беспрецедентными. По его мнению, они подрывают стремление суда бороться с безнаказанностью.

В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными

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