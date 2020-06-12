Политика
Газета.RuВ МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
Международный уголовный суд (МУС) отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести санкционные меры. Глава ассамблеи МУС Квон О Гон считает принятые Трампом меры беспрецедентными. По его мнению, они подрывают стремление суда бороться с безнаказанностью.
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Международный уголовный суд ответил на санкции США: беспрецедентная атака
Московский Комсомолецвчера в 19:20
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Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
REGNUM вчера в 09:49
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Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 09:41
Происшествия
Росгвардия наказала бойцов, угрожавших подкинуть наркотики москвичу
В Москве бойцы Росгвардии угрожали подбросить наркотики мужчине, который конфликтовал с соседями.
Газета.Ru вчера в 06:17
Происшествия
Птицы возвращаются в места разлива топлива в Норильске
Газета.Ru вчера в 23:58
Транспорт
С 11 июня стартуют продажи билетов в Крым по новым направлениям
Первый канал вчера в 00:02
Происшествия
В Омской области обнаружили захоронение 300-летней давности
Уникальную находку 10 июня обнаружили коммунальщики, копавшие траншею возле дома культуры в центре Тары.
Российская газета вчера в 04:38
Экономика
Коллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков в РФ
В РФ пенсионеры, офицеры, врачи, учителя и сотрудники финансовых организаций наиболее дисциплинированно платят по своим займам.
РЕН ТВ вчера в 23:45
Наука
Найдено древнейшее произведение искусства в Китае
Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет.
RT на русском 10 июня в 14:48
Общество
Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов
Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующих пищевую продукцию, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 00:13
Шоу-бизнес
Разин рассказал, как Ефремов наводил на всех ужас
Piter.tv вчера в 00:20
Происшествия
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова, пока он был на допросе
Спорт-Экспресс вчера в 15:39
Общество
Некоторые регионы отказались от проведения парады Победы
Evo-rus.com вчера в 15:00
Политика
Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
RT на русском вчера в 21:41
Здоровье
Медик рассказала об опасности холодных рук и ног
Доктор медицинских наук Светлана Трофимова сообщила, что, если у человека постоянно мерзнут руки и ноги - это один из признаков ослабления иммунитета.
Газета.Ru вчера в 23:05
Финансы
Курс доллара превысил майский максимум
Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая.
РИА Новости вчера в 14:55
Хоккей
СКА обменял права на хоккеиста Прохоркина в «Металлург»
«Трактор» обменял права на Якова Тренина, выступавшего за «Нэшвилл Предаторз» в СКА на Владислава Сёмина, которого челябинский клуб обменял в «Металлург» на Дмитрия Шешина, Павла Дорофеева, Семёна Буйвана и Глеба Бабинцева.
RT на русском вчера в 13:29
Армия и оружие
Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина
Командующим ВМС Украины назначен уроженец Севастополя, воевавший в Донбассе контр-адмирал Алексей Неижпапа, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Взгляд.ру вчера в 13:05
Футбол
Тренер московского «Динамо»: «Готовим „Краснодару“ сюрпризы»
Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Sport.ru вчера в 15:44
Здоровье
Точной нормы потребления воды не существует
Часто дети не следят за сигналами жажды, и им просто надо предлагать воду часто, чтобы они сами не забывали.
MedikForum.ru вчера в 19:27
Политика
«Газпром» ответит на новые санкции США против «Северного потока-2»
«Газпром» ответит на новые американские санкции против «Северного потока-2».
Evo-rus.com вчера в 09:42
Экономика
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM 10 июня в 10:16
Фигурное катание
Фигуристка Медведева поддержала американца в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что поддерживает американского спортсмена Адама Риппона в его конфликта с Алексеем Ягудиным.
Ruposters.ru 10 июня в 11:03
Общество
СМИ: ООН установила происхождение ракет, атаковавших саудовские объекты
Крылатые ракеты, применявшиеся для атак на объекты госнефтекомпании Saudi Aramco и аэропорт в Саудовской Аравии в 2019 году, были "иранского происхождения", передает агентство Рейтер со ссылкой на доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
РИА Новости вчера в 23:50
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Армия и оружие
Индия начала перебрасывать танки Т-90 на границу с КНР
Местные индийские СМИ отмечают, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
Evo-rus.com вчера в 13:05
Происшествия
Под Рязанью потерпел крушение легкомоторный самолёт
Рязань, 11 июня 2020, 22:01 — REGNUM Легкомоторный самолёт потерпел крушение в Рязанской области.
REGNUM вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Антон Криворотов хочет детей от Барбары Пино
Bimru.ru вчера в 13:03
Общество
В Кузбассе за сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в Кузассе официально зарегистрированы 997 пациентов с коронавирусом, 361 человек выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 629 пациентов с COVID-19.
REGNUM 00:40
Экономика
Reuters: в Великобритании обсуждают повышение налогов для богатых
Минфин Великобритании обсуждает с банками возможность увеличения налогов на самых богатых граждан страны, сообщили источники Reuters.
Коммерсантъ вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Клара Новикова рассказала о предсмертной просьбе Анатолия Трушкина
Bimru.ru вчера в 06:10