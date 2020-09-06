Общество
REGNUMВ МВД Белоруссии назвали число задержанных на акциях протеста
Минск, 6 сентября 2020, 19:29 — REGNUM В Минске силовики задержали не менее 100 участников акции протеста, сообщила 6 сентября официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
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