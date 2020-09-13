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Известия
Известия

В МВД Белоруссии назвали число задержанных участников акций

Около 250 человек задержаны на несанкционированных акциях в Минске. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в воскресенье, 13 сентября. Обстановка в стране на фоне несанкционированных акций контролируема, заявила Чемоданова «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
Преподаватели филологического факультета БГУ записали и разместили в интернете видеообращение, в котором выражают «солидарность и поддержку всем тем, кто отстаивает свое право на свободу мирных собраний и свободу слова», сообщает Tut.by
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Коммерсантъ07:08
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РБК

Cиловики начали разгон акции протеста в Минске

РБК09:00
Интерфакс

В центре Минска собрались более 150 тысяч протестующих

Интерфакс09:01
Коммерсантъ

В Минске начались задержания участников акции протеста

Коммерсантъ07:08
РИА Новости

Силовики начали задержания на акции протеста в Минске

РИА Новости07:52
RT на русском

В Минске начались задержания протестующих

RT на русском06:37
ТАСС

В районе стелы «Минск - город-герой» собралось несколько тысяч протестующих

ТАСС08:20
Газета.Ru

Около 100 тысяч протестующих следуют колонной в центр Минска

Газета.Ru08:15

На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев

Иркутск, 13 сентября 2020, 15:52 — REGNUM ЦИК Иркутской области обнародовал первые предварительные данные о досрочных выборах губернатора, они свидетельствуют о том, что врио глава региона Игорь Кобзев пока лидирует со значительным перевесом, у него 61,44% голосов избирателей.
REGNUM08:52

Главный тренер ФК «Химки» Гунько может быть отправлен в отставку

Напомним, 12 сентября «Химки» проиграли на выезде екатеринбургской команде «Урал» в матче седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1. В настоящее время клуб находится на 15-м, предпоследнем месте турнирной таблицы с тремя очками и не выиграл ни одного матча в новом сезон.
REGNUM08:24

Самолет компании S7 вернулся в Кольцово из-за неисправности

«При выполнении рейса S7 1174 Екатеринбург–Москва командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за технической неисправности», — передает информацию агентства «РИА Новости».
Известия08:56
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В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России»

В отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке мошенничества.
РБК05:35
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В Ростове-на-Дону член КПРФ напал на главу участковой комиссии

Из подробностей происшествия известно, что нападавшим был представитель партии КПРФ (Коммунистическая партия РФ), а предметом недовольства стал отказ на просьбу войти в состав участковой избирательной комиссии.
Южный Федеральный08:26
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