В МВД Белоруссии назвали число задержанных участников акций
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Около 250 человек задержаны на несанкционированных акциях в Минске. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в воскресенье, 13 сентября. Обстановка в стране на фоне несанкционированных акций контролируема, заявила Чемоданова «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
Преподаватели филологического факультета БГУ записали и разместили в интернете видеообращение, в котором выражают «солидарность и поддержку всем тем, кто отстаивает свое право на свободу мирных собраний и свободу слова», сообщает Tut.by
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