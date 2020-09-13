Около 250 человек задержаны на несанкционированных акциях в Минске. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в воскресенье, 13 сентября. Обстановка в стране на фоне несанкционированных акций контролируема, заявила Чемоданова «РИА Новости».

С чего всё началось Преподаватели филологического факультета БГУ записали и разместили в интернете видеообращение, в котором выражают «солидарность и поддержку всем тем, кто отстаивает свое право на свободу мирных собраний и свободу слова», сообщает Tut.by Коммерсантъ 07:08