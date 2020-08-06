Политика
REGNUMВ МВД Белоруссии опровергли задержание главы штаба Тихановской
Минск, 6 августа 2020, 13:42 — REGNUM Руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз пригласили для беседы в правоохранительные органы. Об этом сообщила 6 августа пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.
Читать в источнике
Оценить252
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Общество
Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.
Коммерсантъ 04:04
Происшествия
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Газета.Ru 05:23
Политика
Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии
В отношении Белоруссии идёт гибридная война, необходимо быть готовыми к «пакостям с любой стороны», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании.
RT на русском 05:55
Общество
В Ростовской области 10 августа откроют рестораны, кафе и столовые
Как сообщили в пресс-службе губернатора области Василия Голубева, с 10 августа к работе смогут приступить предприятия общественного питания.
ТАСС 06:14
Политика
Эммануэль Макрон прибыл на место взрыва в Бейруте
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг осматривает место мощнейшего взрыва, произошедшего ранее на этой неделе в Бейруте, передает французское телевидение.
Интерфакс 06:52
Происшествия
Роскосмос показал спутниковые снимки последствий взрыва в Бейруте
Госкорпорация «Роскосмос» в своем Тwitter-аккаунте показала снимки со спутников, на которых запечатлен порт Бейрута до момента взрыва и после.
Live24 03:25
Происшествия
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
Армия и оружие
Выложено видео испытаний в США ракеты с гиперзвуковым блоком
Презентацию представил генерал-лейтенант Нил Тергуд. На видео можно увидеть подготовку к старту и траекторию ее полета.
Evo-rus.com 05:35
Общество
В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом
Симферополь, 6 августа 2020, 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM 02:59
Футбол
«Рома» продала клуб Фридкину за 591 миллион евро
Ранее была информация о том, что Фридкин готов купить итальянский клуб за 710 миллионов евро, однако из-за пандемии COVID-19 стоимость «Ромы» упала.
ГЛАС.RU 05:03
Происшествия
ЧП. Дети напали на старушку в Ростове-на-Дону
Вести.Ru 06:06
Игры
Microsoft запустит игровой сервис xCloud 15 сентября
Astera вчера в 03:32
Происшествия
Обвиняемый в резонансном убийстве школьницы в Саратове признал вину
Обвиняемый в резонансном убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаил Туватин полностью признал свою вину.
Газета.Ru 06:22
Авто
Продажи легковых автомобилей в РФ выросли в июле на 6,8%
Сегодня, 6 августа 2020 года, стало известно, что в июле текущего года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8% в годовом выражении, до 141 924 единиц.
Саминвестор 05:32
Общество
В Лос-Анджелесе начнут отключать воду в домах с вечеринками
Лос-Анджелес, США, 6 августа 2020, 10:22 — REGNUM Отключения электроэнергии и водоснабжения в домах, где в период пандемии будут проходить вечеринки с большим количеством людей, начнут власти Лос-Анджелеса.
REGNUM 03:22
Экономика
В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е.
Piter.tv вчера в 04:33
Происшествия
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости 04:31
Шоу-бизнес
Бывшая жена Аршавина высказалась за секс на первом свидании
Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина, ведущая телепрограмм Юлия Барановская, высказалась, что не против того, чтобы вступить в близкие отношения как можно раньше.
Территория новостей 01:54
Общество
В Казани по требованию ГИБДД ликвидировали парковку для женщин
Коммерсантъ Казань 05:04
Транспорт
Запуск ВСМ Москва – Петербург запланирован на 2026 год
Москва, 6 августа 2020, 09:54 — REGNUM Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург начнёт работать в 2026 году.
REGNUM 02:54
Здоровье
Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса
Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавирусной инфекции может служить фактором тяжелого течения заболевания.
Lenta.ru вчера в 23:46
Футбол
«Интер» объявил о подписании контракта с Санчесом
Чилийский нападающий Алексис Санчес покинул «Манчестер Юнайтед» и перешел в миланский «Интер».
Евро-футбол.ру 05:30
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 04:56
Происшествия
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Политика
Захарова призвала освободить задержанных в Белоруссии россиян
Вина задержанных в Белоруссии граждан России ничем не доказана, они должны вернуться на родину.
RT на русском 06:08
Политика
Лукашенко пообещал быть человечным с задержанными россиянами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в отношении задержанных 33 россиян исходя из законов и "человечности".
РИА Новости 04:57
Шоу-бизнес
Азиза заявила о романе с Караченцовым
Певица Азиза призналась, что у нее был роман с актером Николаем Караченцовым. Об этом она заявила в эфире шоу «На самом деле».
Рамблер 03:20
Общество
«Норникель» еще не начал возмещать ущерб от ЧП под Норильском
Ранее гендиректор Норильско-Таймырской энергетической компании («дочка» «Норникеля») Сергей Липин направил письмо в Росприроднадзор, в котором заявил о неточностях при расчете ущерба за аварию под Норильском.
Коммерсантъ 05:34
Космос
Китай в 2021 году планирует запустить два спутника
Китай намерен в 2021 году осуществить запуск двух метеорологических спутников Fengyun-3E (FY-3E) и Fengyun-4B (FY-4B), сообщает Xinhua.
Московский Комсомолец вчера в 08:34