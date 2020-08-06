Политика

REGNUMREGNUMВ МВД Белоруссии опровергли задержание главы штаба Тихановской

Минск, 6 августа 2020, 13:42 — REGNUM Руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз пригласили для беседы в правоохранительные органы. Об этом сообщила 6 августа пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.
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Главу штаба Тихановской отпустили после разъяснительной беседы

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В МВД Белоруссии заявили, что представителя штаба Тихановской не задерживали

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Глава штаба Тихановской прокомментировала данные о своём задержании

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В Беларуси задержали главу штаба Светланы Тихановской для «разъяснительной беседы»

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Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания

РБК05:57
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Главу штаба Тихановской возили в милицию для беседы

КП - Беларусь06:43
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Свидетель дал показания против Ефремова в суде

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Эммануэль Макрон прибыл на место взрыва в Бейруте

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг осматривает место мощнейшего взрыва, произошедшего ранее на этой неделе в Бейруте, передает французское телевидение.
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Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
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Армия и оружие

Выложено видео испытаний в США ракеты с гиперзвуковым блоком

Презентацию представил генерал-лейтенант Нил Тергуд. На видео можно увидеть подготовку к старту и траекторию ее полета.
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Общество

В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом

Симферополь, 6 августа 2020, 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
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«Рома» продала клуб Фридкину за 591 миллион евро

Ранее была информация о том, что Фридкин готов купить итальянский клуб за 710 миллионов евро, однако из-за пандемии COVID-19 стоимость «Ромы» упала.
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Обвиняемый в резонансном убийстве школьницы в Саратове признал вину

Обвиняемый в резонансном убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаил Туватин полностью признал свою вину.
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Продажи легковых автомобилей в РФ выросли в июле на 6,8%

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Лос-Анджелес, США, 6 августа 2020, 10:22 — REGNUM Отключения электроэнергии и водоснабжения в домах, где в период пандемии будут проходить вечеринки с большим количеством людей, начнут власти Лос-Анджелеса.
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В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

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Происшествия

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

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Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавирусной инфекции может служить фактором тяжелого течения заболевания.
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Чилийский нападающий Алексис Санчес покинул «Манчестер Юнайтед» и перешел в миланский «Интер».
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Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в отношении задержанных 33 россиян исходя из законов и "человечности".
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Китай в 2021 году планирует запустить два спутника

Китай намерен в 2021 году осуществить запуск двух метеорологических спутников Fengyun-3E (FY-3E) и Fengyun-4B (FY-4B), сообщает Xinhua.
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