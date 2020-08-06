В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко
Смотрите также
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
В монастыре схимонаха Сергия умерла девочка
Алексей Чумаков иронично ответил на слухи о разводе с Юлией Ковальчук
Оксана Самойлова и Джиган вместе с детьми отправились на отдых
Трамп: вакцина от коронавируса может появиться в США до 3 ноября
Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект
Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске
Проректора МГУ задержали в Москве за банкротство
В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах
Лукашенко заявил, что коронавирус ему «подкинули»
Россияне старше 40 лет с 11 августа получат отгул на диспансеризацию
Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»
Нидерланды приняли запрос от РФ на пересмотр налогового соглашения
Дханоа: российские ЗРК дают Индии преимущество над Пакистаном
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»
В Индии девушка вернулась домой через неделю после ее похорон
Для студентов-платников предложили создать механизм распределения
На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
Суд признал фигурантов «Нового величия» виновными в экстремизме
Лукашенко заявил, что коронавирус ему «подкинули»
Россияне старше 40 лет с 11 августа получат отгул на диспансеризацию
Минфин предложил сократить расходы на Крым
В монастыре схимонаха Сергия умерла девочка
Россиянам в SMS предложили вознаграждение в $10 млн от Госдепа США
В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах
В «Зените» опровергли информацию о вспышке коронавируса в клубе
Власти Черногории разрешили россиянам въезд с 7 августа
Сообщается, что Мороз была задержана около 11 часов по московскому времени на выходе из здания литовского диппредставительства. По словам Красулиной, в посольстве глава штаба Тихановской подавала документы на визу. Женщину в неизвестном направлении увезли мужчины, представившиеся сотрудниками МВД.В источнике
Подробнее о событии