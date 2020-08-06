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REGNUM
REGNUM

В МВД Белоруссии опровергли задержание главы штаба Тихановской

Минск, 6 августа 2020, 13:42 — REGNUM Руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз пригласили для беседы в правоохранительные органы. Об этом сообщила 6 августа пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.В источнике
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Lenta.ru

Раскрыто содержание беседы главы штаба Тихановской с силовиками

Lenta.ru11:29
РБК

Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания

РБК05:57
Коммерсантъ

Главу штаба Тихановской отпустили после разъяснительной беседы

Коммерсантъ06:29
ТАСС

В МВД Белоруссии заявили, что представителя штаба Тихановской не задерживали

ТАСС06:31
РИА Новости

Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили из милиции

РИА Новости06:13
RT на русском

Глава штаба Тихановской прокомментировала данные о своём задержании

RT на русском06:12
Дождь

Оппонентов Лукашенко предупредили об уголовной ответственности. Глава штаба Тихановской рассказала о взятой с нее силовиками расписке

Дождь09:47
КП - Беларусь

Главу штаба Тихановской возили в милицию для беседы

КП - Беларусь06:43

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
RT на русском10:43
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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Россияне увеличили вложения в ценные бумаги в валюте

Российские частные инвесторы заметно увеличили инвестиции в иностранные акции и еврооблигации, чтобы диверсифицировать риски и защититься от ослабления рубля, рассказал на онлайн-встрече с журналистами президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.
РИА Новости08:00

Саша Грей призналась, что мерзости в Голливуде несравнимы с порно

Бывшая порноактриса, стримерша и писатель Саша Грей рассказала, что за время работы в Голливуде она встречала такое мерзкое отношение к людям, которое нельзя сравнить с тем, что происходит в порноиндустрии.
РЕН ТВ10:03
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