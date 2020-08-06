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REGNUM
REGNUM

В МВД Белоруссии опровергли задержание главы штаба Тихановской

Минск, 6 августа 2020, 13:42 — REGNUM Руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз пригласили для беседы в правоохранительные органы. Об этом сообщила 6 августа пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.В источнике
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Дождь

Оппонентов Лукашенко предупредили об уголовной ответственности. Глава штаба Тихановской рассказала о взятой с нее силовиками расписке

Дождь09:47
Коммерсантъ

Главу штаба Тихановской отпустили после разъяснительной беседы

Коммерсантъ06:29
RT на русском

Глава штаба Тихановской прокомментировала данные о своём задержании

RT на русском06:12
Говорит Москва

Главу штаба кандидата в президенты Белоруссии Тихановской отпустили из милиции

Говорит Москва06:28
РИА Новости

Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили из милиции

РИА Новости06:13
ТАСС

В МВД Белоруссии заявили, что представителя штаба Тихановской не задерживали

ТАСС06:31
РБК

Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания

РБК05:57
КП - Беларусь

Главу штаба Тихановской возили в милицию для беседы

КП - Беларусь06:43

В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
55

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к 6, 6,5 и 7 годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Угрозы США помогли «Северному потоку-2»

До угроз США ввести ограничения, которые могут коснуться европейских компаний, помогающих завершить газопровод, многие в рядах немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) критиковали «Северный поток-2» и тесное сотрудничество Германии с Россией.
Lenta.ru09:23

В бундестаге прокомментировали иск экологов по «Северному потоку — 2»

Иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против разрешения на эксплуатацию «Северного потока — 2» вряд ли будет успешным, заявил глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.
RT на русском06:41

Свидетель обвинения дал показания против Михаила Ефремова в суде

Свидетель ДТП с участием актера Михаила Ефремова Владислав Женжебир заявил в Пресненском районном суде, что лично видел, как артиста выводили с водительского сиденья его внедорожника сразу после аварии.
Русская Планета07:18
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Сын Александра Лукашенко оппозиционно настроен к власти

Ранее с белорусским лидером пообщался украинский журналист Дмитрий Гордон в рамках интервью Когда речь зашла о сыне президента страны Николае, Александр Лукашенко заявил, что тот настроен оппозиционно к структуре власти вообще.
Актуальные Новости05:24
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В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

В России предложили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на продажу жилья экономкласса, которые в этом же году (в 2020) купят квартиру в новостройках или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных ипотечных программ.
РБК09:28
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С нового сезона в РПЛ только два места в ЛЧ: как так получилось? Изучаем 5 последних еврокампаний

8 августа начнется новый сезон РПЛ, и в нем правила отбора в еврокубки изменятся — вместо 6 команд в Европу отправятся только 5 (представительство в ЛЧ сократится с 3 до 2): 1-е место — группа ЛЧ 2-е — квалификация ЛЧ 3-е — плей-офф ЛЕ 4-е и 5-е / победитель Кубка — Лига конференций Лига конференций — это новый турнир, который УЕФА недавно создала, он даст старт в сезоне-2021 / 22.
Матч ТВ01:57