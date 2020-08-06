В МВД Белоруссии опровергли задержание главы штаба Тихановской
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Минск, 6 августа 2020, 13:42 — REGNUM Руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз пригласили для беседы в правоохранительные органы. Об этом сообщила 6 августа пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.В источнике
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