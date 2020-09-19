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Газета.Ru
Газета.Ru

В МВД Белоруссии ответили на угрозу утечки данных силовиков

Глава пресс-службы МВД Белоруссии Ольга Чемоданова ответила на информацию об утечке личных данных силовиков. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
«Силы, средства и технологии, которыми располагают органы внутренних дел, позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных (в утечке личных данных в интернет.--“Ъ”)»,-- заявила госпожа Чемоданова «РИА Новости
».
Коммерсантъвчера в 15:02
Подробнее о событии
ТАСС

В МВД Белоруссии прокомментировали утечку данных силовиков

ТАССвчера в 15:10
РЕН ТВ

В белорусском МВД уверены, что найдут виновных в утечке данных

РЕН ТВвчера в 15:05
Московский Комсомолец

МВД Белоруссии пригрозило оппозиции за публикацию личных данных силовиков

Московский Комсомолецвчера в 14:39
Известия

В МВД Белоруссии пообещали найти виновных в утечке личных данных силовиков

Известиявчера в 14:54
Комсомольская правда

МВД Белоруссии ищет виновных в утечке данных силовиков

Комсомольская правдавчера в 14:50
Газета.Ru

В МВД Белоруссии ответили на угрозу утечки данных силовиков

Газета.Ruвчера в 14:49
Коммерсантъ

МВД Белоруссии заявило о возможности выявить ответственных за утечку данных силовиков

Коммерсантъвчера в 15:02

В десяти школах Липецка 27 классов учатся онлайн

По данным на 17 сентября, в Липецке на дистанционное обучение были переведены 20 классов шести школ, по данным на сегодня уже в десяти школах (№№ 5, 6, 12, 36, 42, 44, 45, 52, 63 и 68) ученики 27 классов учатся онлайн.
В десяти школах Липецка 27 классов учатся онлайн
Gorod4818 сентября в 08:30
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБК18 сентября в 13:10
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Парк «Тучков буян» в Петербурге появится к 2024 году

Парк Тучков буян в Петербурге планируют создать к 2024 году Park-spb.ru Он напомнил, что подготовка международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Тучков буян" началась в сентябре 2019 года.
REGNUM18 сентября в 07:51
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Тарзан обратился к Первому каналу и объяснил публикацию признания в измене

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, объяснил, что опубликовал видео с признанием в измене супруге, певице Наташе Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео у Первого канала с его участием.
Lenta.ruвчера в 11:58
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В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 13 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в заявлении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с вирусом в Telegram.
RT на русскомвчера в 16:12
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Путин наградил Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами

Советский и российский ученый, конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов награжден орденом Андрея Первозванного, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 19 сентября.
ИА Красная Веснавчера в 07:42
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Киркоров резко ответил Баскову на «оправдания» за клип о Белоруссии

Певец Филипп Киркоров резко прокомментировал публикацию коллеги Николая Баскова, в которой он опровергает, что писал пост про участие в записи песни и клипа с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Газета.Ruвчера в 14:56
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