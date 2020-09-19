«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли

Одну результативную передачу у "Далласа" сделал российский нападающий Александр Радулов, а его соотечественник и одноклубник вратарь Антон Худобин отразил 35 бросков, в том числе 22 - в третьем периоде, и был признан первой звездой матча.