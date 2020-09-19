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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

МВД Белоруссии выявит всех виновных в утечках личных данных

МВД Белоруссии располагает всеми возможностями для установления источников утечек личных данных правоохранителей, заявила 19 сентября пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в интервью РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
«Силы, средства и технологии, которыми располагают органы внутренних дел, позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных (в утечке личных данных в интернет.--“Ъ”)»,-- заявила госпожа Чемоданова «РИА Новости
».
Коммерсантъвчера в 15:02
Подробнее о событии
ТАСС

В МВД Белоруссии прокомментировали утечку данных силовиков

ТАССвчера в 15:10
РЕН ТВ

В белорусском МВД уверены, что найдут виновных в утечке данных

РЕН ТВвчера в 15:05
Коммерсантъ

МВД Белоруссии заявило о возможности выявить ответственных за утечку данных силовиков

Коммерсантъвчера в 15:02
Известия

В МВД Белоруссии пообещали найти виновных в утечке личных данных силовиков

Известиявчера в 14:54
Комсомольская правда

МВД Белоруссии ищет виновных в утечке данных силовиков

Комсомольская правдавчера в 14:50
Газета.Ru

В МВД Белоруссии ответили на угрозу утечки данных силовиков

Газета.Ruвчера в 14:49
Московский Комсомолец

МВД Белоруссии пригрозило оппозиции за публикацию личных данных силовиков

Московский Комсомолецвчера в 14:39
КП - Беларусь

В МВД рассказали, что уже ведется поиск тех, кто виновен в утечке данных о сотрудниках милиции в интернет

КП - Беларусь02:00

«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли

Одну результативную передачу у "Далласа" сделал российский нападающий Александр Радулов, а его соотечественник и одноклубник вратарь Антон Худобин отразил 35 бросков, в том числе 22 - в третьем периоде, и был признан первой звездой матча.
«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли
РИА Новости00:02

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Актриса Елизавета Боярская рассказала поклонникам, что ее коллега, звезда сериала "Убойная сила" Евгений Леонов-Гладышев нуждается в дорогостоящей реабилитации и попросила их помочь актеру в силу своих возможностей.
iReactor18 сентября в 08:40
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Табачные компании в России предупредили о росте цен на сигареты

В другой крупной табачной компании Japan Tobacco International подтвердили: "повышение в 2021 году ставок акцизов на 20% приведет к значительному увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей – до 140 рублей".
Вести.Ru17 сентября в 08:00
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США ответили на предложение Германии по выкупу «Северного потока-2»

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Infox.ru17 сентября в 15:36
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