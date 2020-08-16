Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Lenta.ru
Lenta.ru

В МВД Белоруссии прокомментировали гибель участника протестов в Минске

В Александра Тарайковского, который погиб во время протестных акций в Минске, могли стрелять из нелетального оружия. Таким образом его гибель прокомментировал глава МВД Белоруссии Юрий Караев, передает TUT.BY.В источнике
Юрий Караев
Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я пока не знаю, я не следователь. Он умер. Сколько умерло на беспорядках в Америке? Это, если и резиновая пуля, это не огнестрельное оружие, это не пуля со стальным сердечником.
С чего всё началось
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев рассказал Tut.by
, что во время протестных акций силовики могли применить оружие, но только нелетальное, то есть выстрелы из такого оружия не могут привести к смерти или тяжелым травмам.
Телеканал 360°12:21
Подробнее о событии
ТАСС

В МВД Белоруссии заявили, что милиция не применяла летального оружия против протестующих

ТАСС11:40
Дождь

«Сколько умерло на беспорядках в Америке?» Глава МВД Беларуси — о гибели Александра Тарайковского во время протестов

Дождь12:12
РБК

МВД допустило гибель активиста в Минске от выстрела

РБК12:04
Российская газета

Глава МВД Беларуси прокомментировал гибель участника протестов в Минске

Российская газета12:43
RT на русском

Глава МВД Белоруссии допустил стрельбу в погибшего на протестах

RT на русском11:05
РИА Новости

Глава МВД: в погибшего в Минске могли стрелять из нелетального оружия

РИА Новости10:59
Взгляд.ру

Ветеран МВД оценил видео вероятного момента гибели протестующего в Минске

Взгляд.ру07:58
КП - Беларусь

Министр МВД - о погибшем на Пушкинской: «Мы не применяли огнестрельного оружия»

КП - Беларусь12:46

Путин и Лукашенко обсудили помощь России при давлении на Минск извне

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг президентских выборов, сообщает 16 августа пресс-служба Кремля.
Путин и Лукашенко обсудили помощь России при давлении на Минск извне
ИА Красная Весна07:38
1,2K

В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила, что присутствие НАТО в Восточной Европе является оборонительным и не представляет угрозы, а также продиктовано целью предотвращения конфликтов.
Общественная служба новостей10:37
64

Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске

Переговоры с Путиным Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, "в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне".
RT на русском11:47
441

Доктор Мясников высмеял меры для сдерживания коронавируса

Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям телеканала «Россия 1» как доктор Мясников, прокомментировал меры, которые вводят в зарубежных странах для сдерживания распространения коронавируса.
Lenta.ru10:49
11

Кравчук рассказал о мечущемся между Россией и независимостью Лукашенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что признанный ЦИК Белоруссии победителем президентских выборов Александр Лукашенко мечется между тем, чтобы сохранить отношения с Россией, и независимостью республики.
Lenta.ru12:57

В Киеве обвинили Лукашенко в провокационном поведении

В офисе президента Украины заявили, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».
RT на русском11:12
15