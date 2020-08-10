В МВД Белоруссии сообщили о 89 пострадавших в ходе протестов
По данным МВД страны, в результате демонстраций пострадали 50 гражданских лиц и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" сообщает об одном погибшем в результате наезда спецтехники, однако в МВД опровергают эту информацию. Подробнее о протестных акциях - в материале "Газеты.Ru".В источнике
С чего всё началось
МВД опровергло информацию о погибшем в ходе беспорядков в Белоруссии
"Погибших нет", - заявила ТАСС в понедельник пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова. Ранее представитель правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович сообщил ТАСС, что один человек погиб в ходе беспорядков, произошедших прошлой ночью в Минске.
ТАСС03:34
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