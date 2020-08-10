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Газета.Ru
Газета.Ru

В МВД Белоруссии сообщили о 89 пострадавших в ходе протестов

По данным МВД страны, в результате демонстраций пострадали 50 гражданских лиц и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" сообщает об одном погибшем в результате наезда спецтехники, однако в МВД опровергают эту информацию. Подробнее о протестных акциях - в материале "Газеты.Ru".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МВД опровергло информацию о погибшем в ходе беспорядков в Белоруссии

"Погибших нет", - заявила ТАСС в понедельник пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова. Ранее представитель правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович сообщил ТАСС, что один человек погиб в ходе беспорядков, произошедших прошлой ночью в Минске.
ТАСС03:34
Подробнее о событии
РБК

МВД Белоруссии заявило об отсутствии погибших в ходе протестов

РБК05:47
RT на русском

В МВД Белоруссии заявили об отсутствии погибших в ходе беспорядков

RT на русском03:47
Известия

МВД Белоруссии опровергло данные о погибшем в ходе протестов в Минске

Известия04:38
РИА Новости

МВД Белоруссии опровергло данные о погибшем в ходе беспорядков

РИА Новости04:01
Комсомольская правда

МВД Белоруссии сообщило об отсутствии погибших в ходе ночных беспорядков

Комсомольская правда03:56
Газета.Ru

В МВД Белоруссии сообщили о 89 пострадавших в ходе протестов

Газета.Ru06:21
ТАСС

МВД опровергло информацию о погибшем в ходе беспорядков в Белоруссии

ТАСС03:34

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Интерфакс02:24
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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В Ливии появился новейший российский ЗРК С-350

Ливийская национальная армия не дает комментариев на этот счет, но если у Хафтара действительно появились российские комплексы С-300, то турецкая армия и силы ПНС вооруженное противостояние на территории Ливии уже фактически проиграли, так как в этом случае использование средств боевой авиации станет невозможным, пишет Avia.pro.
Что происходит8 августа в 16:03
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