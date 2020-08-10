В МВД Белоруссии сообщили о 89 пострадавших в ходе протестов

Комсомольская правда 4 17

По данным МВД страны, в результате демонстраций пострадали 50 гражданских лиц и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" сообщает об одном погибшем в результате наезда спецтехники, однако в МВД опровергают эту информацию. Подробнее о протестных акциях - в материале "Газеты.Ru".