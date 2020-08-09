МВД Белоруссии заявило о контроле ситуации с протестами в Минске
Смотрите также
ЦИК Белоруссии сообщил о более чем 80% голосов за Лукашенко
Штаб Тихановской забаррикадировался из-за возможности задержаний
Кокорин не попал в заявку «Спартака» на первый матч РПЛ
Автозак сбил человека в ходе протестов в Минске
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
Сфотографировали новый кроссовер Renault Duster для России
Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов
Военные химики прибыли в Усолье-Сибирское для ликвидации загрязнения
Протестующие в Бейруте захватили два министерства
При крушении легкомоторного самолета в Калужской области погиб пилот
Forbes назвал самые популярные сериалы Netflix этого лета
Врач оценила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов
Советник Трампа: в России почти против всех введены санкции США
Фильм «Неистовый» возглавил российский прокат в выходные
Под Волгоградом утонули четверо индийских студентов
Гидрометцентр предупредил о понижении температуры в Европейской России
Военные ВСУ дважды за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе
Задержанные и раненые появились на акции протеста в Минске
Силовики начали применять водометы против протестующих в Минске
В Белоруссии после закрытия участков начались протесты и столкновения
Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске
Из Минска сообщают о взрывах в центре столицы Белоруссии
МВД Белоруссии заявило о контроле ситуации с протестами в Минске
Федун: завтра «Спартак» снимается с чемпионата России
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
В Госдуме оценили создание в ЕС механизма санкций против США
Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса
Россияне перечислили главные недостатки отечественных курортов
Советник Трампа: в России почти против всех введены санкции США
«Развязно и крикливо». В Японии прошли антироссийские выступления
Валерий Сюткин в возрасте 62 лет стал отцом в четвертый раз
Правоохранительным органам удалось взять под контроль ситуацию в Минске, где проходят массовые акции протеста после завершения голосования на выборах президента республики. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на МВД страны.В источнике
Подробнее о событии