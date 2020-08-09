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Lenta.ru
Lenta.ru

МВД Белоруссии заявило о контроле ситуации с протестами в Минске

Правоохранительным органам удалось взять под контроль ситуацию в Минске, где проходят массовые акции протеста после завершения голосования на выборах президента республики. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на МВД страны.В источнике
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Эхо Москвы

В МВД Белоруссии подтвердили данные о задержаниях на акциях протеста

Эхо Москвы18:23
Коммерсантъ

Белорусская милиция заявила о контроле над ситуацией с протестами

Коммерсантъ18:57
Комсомольская правда

Милиция взяла под контроль ситуацию с акциями протеста в Минске

Комсомольская правда18:46
RT на русском

В МВД Белоруссии заявили о контроле над ситуацией в Минске

RT на русском18:42
ТАСС

В МВД Белоруссии сообщили, что взяли под контроль ситуацию с акциями протеста в Минске

ТАСС19:33
Интерфакс

МВД Белоруссии подтвердил задержания на протестах в Минске

Интерфакс18:22
РБК

Белорусская милиция перешла на усиленный режим работы из-за протестов

РБК19:08

Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота "Спартака" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", передает "Спорт-Экспресс".
Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»
Газета.Ru17:20

ЦИК Белоруссии сообщил о более чем 80% голосов за Лукашенко

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина официально сообщила, что действующий президент Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования на выборах президента республики набрал более 80% голосов избирателей.
Что происходитвчера в 15:52
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Штаб Тихановской забаррикадировался из-за возможности задержаний

Здание штаба кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской забаррикадировался - там опасаются задержаний, которые в настоящее время массового проходят на улицах города в связи с акциями протестов после оглашения предварительных итогов голосования.
Комсомольская правда19:48
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Роспотребнадзор прокомментировал ухудшение качества воды в Чите

Руководитель краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа 10 августа на планерном совещании в администрации Читы отметила «некоторое ухудшение» качества питьевой воды в связи с ремонтными работами на сетях.
Московский Комсомолец Чита19:57

Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов

Автоматический поиск драйверов в сети интернет стал недоступен в Диспетчере устройств (Device Manager) операционной системы Windows после очередного необязательного обновления, 9 августа сообщает интернет-издание iXBT.com.
ИА Красная Веснавчера в 14:13
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Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, пишет RT.
РИА Новости18:12
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