Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаВ МВД Грузии сообщили о противозаконном характере митинга в Тбилиси

В обращении говорится, что протестная акция началась 17 ноября перед зданием парламента, расположенного на проспекте Руставели. Позднее митинг принял противозаконный характер. «В частности, часть собравшихся блокировала все входы законодательного органа», – заявили в МВД Грузии.
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