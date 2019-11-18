В обращении говорится, что протестная акция началась 17 ноября перед зданием парламента, расположенного на проспекте Руставели. Позднее митинг принял противозаконный характер. «В частности, часть собравшихся блокировала все входы законодательного органа», – заявили в МВД Грузии.

В МВД Грузии сообщили о противозаконном характере митинга в Тбилиси

Общество Россияне пожертвовали миллион евро на восстановление Венеции Посольство Италии в России собрало миллион евро в качестве пожертвований на ликвидацию последствий наводнения в Венеции.

Гаджеты Sony в 2020 году представит большое количество новых смартфонов В феврале на выставке MWC 2020 будет представлен Xperia 1.1, который придет на смену Xperia 1 и Xperia XZ2 premium.

Футбол Коноплянка назвал цель сборной Украины на Евро-2020 Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы 2020 года.

Армия и оружие Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии США и Турция 17 октября договорились о приостановке военной операции "Источник мира" на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе с Сирией, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.

Происшествия ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.

Здоровье Проводивший пересадку почек грудным детям российский врач уволен Единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил операции по пересадке почек детям с маленьким весом, а также его коллегу Надежду Бабенко уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) из-за претензий к используемому ими препарату.

Происшествия ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.

Общество Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.

Экономика В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Армия и оружие Ким Чен Ын намекает на подготовку к войне На учениях Ким Чен Ын решил напомнить, что готовность КНДР к войне – это очень важно, и в этом плане учения стоит проводить безо всяких предупреждений.

Политика В Киеве возврат кораблей Украине объяснили решением Морского трибунала Министр обороны Украины Андрей Загороднюк выразил мнение, что Москва передала Киеву малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» в качестве выполнения майского решения Международного морского трибунала.

Политика Кремль прокомментировал изменения в структуре «Яндекса» Изменения в структуре управления компании «Яндекс» являются корпоративными делами компании и не согласовываются с администрацией президента РФ.

Политика Александр Лукашенко захотел стать следующим президентом Белоруссии Нынешний лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что намерен баллотироваться в президенты в 2020 году.

Гаджеты Дешевые смартфоны на Android назвали опасными Эксперты компании Kryptowire провели закупку 29 моделей смартфонов различных производителей и обнаружили на устройствах 146 различных уязвимостей и шпионских функций.

Политика В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2» Интересы России и Германии по реализации проекта газопровода "Северный поток — 2" совпадают, США же стали выступать против проекта, когда сами стали экспортерами газа, заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Экономика Сценарий катастрофы: что положит конец процветанию Москвы Современная Москва находится почти на пике успеха и процветания, особенно, если ее сравнивать со всей остальной страной, где города и регионы уже который год бьются в тисках непреходящего финансового кризиса и нехватки денег примерно на всё.