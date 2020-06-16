Происшествия
ИзвестияВ МВД Ингушетии назвали причину перестрелки в Назрани
Имущественный конфликт между родственниками стал причиной перестрелки в Ингушетии. В результате стрельбы погибли четыре человека, сообщили 16 июня в региональном главке МВД.
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с чего всё началось
Следователи республиканского СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц», говорится в сообщении на сайте ведомства.Взгляд.ру09:19
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Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Общество
Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Происшествия
В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения побоев малолетнему ребенку в Красноярске.
Российская газета 02:25
Здоровье
В Амурской области зарегистрировали уже 1100 случаев коронавируса
За последние сутки в Приамурье подтвердились 38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
КП - Благовещенск 04:07
Финансы
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:52
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
Политика
Минюст США подал в суд на экс-помощника Трампа из-за его книги
Министерство юстиции США подало в суд на бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона из-за его книги, которая сейчас готовится к выходу.
РБК 19:32
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
Кино
Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года
Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.
Москва 24 вчера в 15:14
Общество
Зайцев не стал рассказывать о ходе проверки из-за празднования дня рождения Пяка
Напомню, о проверке чиновников заговорили после публикации ИА Sakh.com, в которой сказано, что некто, предположительно Зайцев и Ющук, поздравляли с днем рождения сахалинского предпринимателя Эрнеста Пяка в его же ресторане еще до того, как общепит открылся.
Сахалин.Инфо 04:01
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru 19:46
Культура
«ВКонтакте» и Эрарта проведут выставку с работами авторов соцсети
Авторы могут предложить несколько работ, но жюри выберет одну.
Телеканал Санкт-Петербург 20:29
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 04:49
Авто
Volkswagen и Ford вместе выпустят три автомобиля
Российская газета 11:00
Общество
Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса
В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 13:04
Музыка
Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал ролик про десантников с участием певца Филиппа Киркорова.
РИА Новости 18:43
Здоровье
В Республике Алтай усилят контроль за соблюдением санитарных правил
Главный санитарный врач республики Леонид Щучинов назвал эпидемиологическую ситуацию в Горном Алтае довольно напряженной.
ФедералПресс 03:39
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило потери в Первой мировой войне
Количество умерших от коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах 16 июня превысило боевые потери страны в Первой мировой войне, в которую США вступили в 1917 году.
News.ru 16:01
Космос
Очередной запуск японской коммерческой ракеты завершился неудачно
В Японии завершился неудачей очередной запуск космической ракеты частной компании Interstellar Technologies.
Известия 13 июня в 19:39
Фигурное катание
Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
Футбол
Дьяков рассказал, как мог оказаться в «Спартаке» в 2015 году
Защитник Виталий Дьяков рассказал, как мог оказаться в московском "Спартаке" в 2015 году.
Газета.Ru 19:40
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 18:21
Гаджеты
Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию MIUI 12.0.1
Прошлогодний флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию новейшей прошивки MIUI 12.0.1, которая принесла с собой совершенно новый дизайн и суперобои, а также прочие изменения.
iXBT.com 01:11
Общество
Михаил Хазин: «Будет хуже, чем в 90-е»
На вопрос, почему не довели до россиян деньги по примеру США и Европы, Михаил Хазин ответил, что отчасти виноваты глобалисты, которые доминировали в мире с начала 90-х до 2008 года.
Deita.ru 06:37
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Космос
Арабские Эмираты «замахнулись» на Марс
Почему ОАЭ — особое внимание Миссия на Марс станет первым масштабным космическим проектом Объединенных Арабских Эмиратов.
Pravda.Ru вчера в 04:32
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07