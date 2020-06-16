с чего всё началось

Имущественный конфликт между родственниками стал причиной перестрелки в Ингушетии. В результате стрельбы погибли четыре человека, сообщили 16 июня в региональном главке МВД.

В МВД Ингушетии назвали причину перестрелки в Назрани

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Общество Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться. 1,4K

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Гаджеты Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию MIUI 12.0.1 Прошлогодний флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию новейшей прошивки MIUI 12.0.1, которая принесла с собой совершенно новый дизайн и суперобои, а также прочие изменения. 2

Общество Михаил Хазин: «Будет хуже, чем в 90-е» На вопрос, почему не довели до россиян деньги по примеру США и Европы, Михаил Хазин ответил, что отчасти виноваты глобалисты, которые доминировали в мире с начала 90-х до 2008 года.

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 1,6K