Происшествия
Газета.RuВ МВД Казахстана назвали главные версии авиакатастрофы под Алма-Атой
Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал основные версии крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алма-Атой.
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Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
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Ученые предупредили о вреде светодиодных гирлянд
Интенсивно повторяющееся в течение длительного времени мигание новогодних гирлянд может сказаться на здоровье человека.
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Путин поздравил Елену Чайковскую с юбилеем
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Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
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Дочь Пескова рассказала, как французы «прикалываются» над «русским стилем» красоты
Происшествия
В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу
В центре Москвы в ДТП погиб экс-игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
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Покинувший тюрьму россиянин убил семью бывшего сокамерника ради машины
По данным прокуратуры, в сентябре 2018 года мужчина проник в дом, где жила жена сокамерника, потребовал от нее расписку и подписание договора о продаже машины.
Происшествия
Сослуживец рядового Шамсутдинова признал вину в дедовщине
Расследование уголовного дела о дедовщине в забайкальской воинской части, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов в октябре открыл стрельбу по своим сослуживцам, завершено.
Происшествия
Под Калугой семь рыбаков провалились под лед, трое погибли
В Калужской области семь рыбаков провалились под лед, трое из них погибли.
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Российские миллиардеры рекордно разбогатели за последние четыре года
Россияне, входящие в рейтинг 500 самых обеспеченных людей мира, стали богаче на 52,9 миллиарда долларов за последние четыре года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею
Российские хоккеисты потерпели второе поражение на молодежном чемпионате мира. Команда Валерия Брагина проиграла США - 1:3.
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Кудрявцева показала фигуру после удаления грудных имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала в Instagram грудь после экстренной операции по удалению имплантов.
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В 12 городах РФ запустят систему мониторинга качества воздуха
В ряде промышленных городов России уже в 2020 году может заработать федеральная государственная информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха.
Армия и оружие
Иран предостерег от попыток слежки за совместными учениями с Россией
Совместные учения России, Китая и Ирана под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Политика
В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена
Свыше 20 человек отказываются от участия в обмене лицами, удерживаемыми Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
Происшествия
В Липецке 13-летний подросток умер после школьной новогодней дискотеки
В минувшую пятницу, 27 декабря в одном из домов поселка Силикатный родители 13-летнего мальчика обнаружили его мертвым в постели: ребенок не проснулся утром.
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
Финансы
Рубль в начале торгов давит на доллар, но проигрывает евро
Со своей стороны, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова понизил прогноз по курсу доллара до диапазона в 61,8-62,9 рубля, а прогноз по курсу евро повысила — до 69-70 рублей.
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Комедия «Холоп» возглавила российский прокат
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В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Политика
Путин рассказал, сколько может простоять Крымский мост
Президент России Владимир Путин рассказал, что испытал восторг и удовлетворение за проделанную работу во время путешествия по Крымскому мосту.
Политика
Спецслужбы Турции задержали десятки подозреваемых в связях с ИГ
Сотрудники турецких спецслужб задержали 70 человек по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).