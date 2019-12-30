Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал основные версии крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алма-Атой.

В МВД Казахстана назвали главные версии авиакатастрофы под Алма-Атой

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