Следствие рассматривает несколько версий крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алматы, сообщает портал Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана. Это техническая неисправность лайнера, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки пилотов.

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алматы

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Хоккей Овечкин может установить ещё один рекорд НХЛ Российский капитан хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин близок к установлению рекорда лиги пол количеству очков, набранных в овертайме.

Происшествия Число погибших при взрыве в Сомали превысило 90 Число погибших при взрыве заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо превысило 90 человек, заявил депутат сомалийского парламента Абдиризак Мохамед.

Шоу-бизнес Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.

Армия и оружие Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.

Армия и оружие В РФ начались испытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В В России приступили к госиспытаниям модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В, они продлятся до конца 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга "Вертолеты России".

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Единоборства Уайлдер и Фьюри проведут реванш 22 февраля Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер вернется на ринг 22 февраля 2020 года.

Общество Британский посол описал Россию тремя словами Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».