Происшествия
ВедомостиМВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алматы
Следствие рассматривает несколько версий крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алматы, сообщает портал Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана. Это техническая неисправность лайнера, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки пилотов.
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Экономика
Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Авангард» заступил на первое боевое дежурство
Первый полк, на вооружение которого поступил ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство.
Хоккей
Овечкин может установить ещё один рекорд НХЛ
Российский капитан хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин близок к установлению рекорда лиги пол количеству очков, набранных в овертайме.
Наука
Физики продемонстрировали возможности кильватерного ускорителя частиц
Происшествия
Пенсионера ранили ножом в московском метро
На станции московского метро «Шаболовская» неизвестный ранил ножом пенсионера.
Футбол
«Барселона» нашла альтернативу Мартинесу в чемпионате Нидерландов
Руководство «Барселоны» нашло альтернативу форварду «Интера» Лаутаро Мартинеса в чемпионате Нидерландов.
Музыка
Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»
Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Политика
Обмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»
Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пройдет в формате «87 на 55».
Происшествия
В Камышлове грабитель из автомата ранил охранника заправки
В Камышлове грабитель ранил охранника заправки. Неизвестный выстрелил из автомата. Мужчина забрал деньги и скрылся.
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Происшествия
Число погибших при взрыве в Сомали превысило 90
Число погибших при взрыве заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо превысило 90 человек, заявил депутат сомалийского парламента Абдиризак Мохамед.
Футбол
Видаль подал в суд на «Барселону» за невыплату премиальных
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль подал иск в суд на каталонский клуб, сообщает Abc.es.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Кино
Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Стэнли Кубрика
На 74-ом году жизни скончалась американская актриса Сью Лайон.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке
Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.
Армия и оружие
В РФ начались испытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В
В России приступили к госиспытаниям модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В, они продлятся до конца 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга "Вертолеты России".
Единоборства
Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым
Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
Спорт
Главное событие лыжного сезона: в Швейцарии стартует «Тур де Ски»
Престижная лыжная многодневка "Тур де Ски", объединяющая три этапа Кубка мира, стартует в субботу в швейцарском Ленцерхайде.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Единоборства
Уайлдер и Фьюри проведут реванш 22 февраля
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер вернется на ринг 22 февраля 2020 года.
Спорт
Ганус прокомментировал письмо РУСАДА о несогласии с вердиктом WADA
Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал отправленное им в WADA письмо о несогласии с вердиктом в отношении российского спорта.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Происшествия
В США два человека погибли при стрельбе во время съёмок клипа
Авто
АвтоВАЗ поднимет цены на все модели Lada
С 1 января тольяттинский автогигант увеличит цены на все свои автомобили в среднем на 2%. Об этом сообщили "Ведомостями" представители трех дилерских центров.
Кино
Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью 2020 года
Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал, что второй сезон будет представлен уже осенью 2020 года.