Происшествия

ВедомостиВедомостиМВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алматы

Следствие рассматривает несколько версий крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алматы, сообщает портал Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана. Это техническая неисправность лайнера, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки пилотов.
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МВД Казахстана назвало версии крушения самолета под Алма-Атой

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