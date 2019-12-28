Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате

Следствие рассматривает среди вероятных версий крушения самолета под Алма-Атой техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

РБК01:36

Названы возможные причины крушения самолета в Казахстане

Газета.Ru01:34

В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате

РИА Новости00:38

В Казахстане раскрыли вероятные версии крушения самолета в Алма-Ате

URA.Ru01:13

В МВД Казахстана назвали версии крушения пассажирского самолета в Алма-Ате

Lenta.ru01:11

МВД Казахстана назвало возможные версии крушения самолёта в Алма-Ате

RT на русском00:48

МВД Казахстана назвало версии авиакатастрофы в Алма-Ате

Телеканал 360°01:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Единоборства

Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым

Mirmol.ru вчера в 11:23
Хоккей

Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года

РИА Новости вчера в 23:43
Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы

Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Коммерсантъ вчера в 21:19
Общество

Шарлотта в изумрудном пальто скопировала реверанс матери королеве

На службу герцогиня надела светлое пальто, а голову украсила изумрудной шапочкой. Довершили образ туфли и клатч этого же цвета.
Радио Комсомольская правда 26 декабря в 09:30
Политика

Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском вчера в 10:43
Кино

В российский кинопрокат выходит комедия «Холоп» Клима Шипенко

RuNews24.ru 26 декабря в 03:30
Политика

Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
РИА Новости вчера в 17:03
Экономика

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Lenta.ru вчера в 11:37
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК вчера в 08:47
Армия и оружие

СК возбудил дело по факту минометного обстрела Донбасса

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело по факту минометного обстрела гражданского населения в Донбассе.
РЕН ТВ 01:17
Музыка

Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»

РИА Новости вчера в 16:41
Хоккей

Михеев госпитализирован с порезом руки с матча НХЛ против «Нью-Джерси»

Российский форвард "Торонто Мейпл Лифс" Илья Михеев получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси Девилз".
РИА Новости 00:19
Политика

Джо Байден отказался давать показания в рамках импичмента Трампа

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не собирается давать показания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:20
Общество

Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Вести.Ru вчера в 13:34
Политика

Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку-2»

Если давление со стороны Запада усилится, то РФ и ЕС совместно найдут решение по наложенным санкциям Наверно, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны прокомментировал спикер Козак добавил, что в Европе все понимают, что газопровод - экономически выгодный проект.
Piter.tv 25 декабря в 04:30
Хоккей

МЧМ-2020 по хоккею: расписание и результаты матчей 28 декабря

В стартовом матче россияне проиграли Чехии со счетом 3:4. Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России.
Спорт-Экспресс 01:00
Происшествия

Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью

Главк МВД по Саратовской области опубликовал кадры с персонального видеорегистратора полицейского Михаила Гадеева, погибшего от огнестрельного ранения при задержании злоумышленников.
РИА Новости вчера в 20:37
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
РИА Новости вчера в 22:00
Политика

На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым

Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Pravda.Ru вчера в 08:40
Политика

Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву

Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Известия вчера в 17:36
Футбол

«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2

Газета.Ru вчера в 17:06
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Российская газета вчера в 09:32
Происшествия

При пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
РИА Новости вчера в 22:45
Авто

Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства

Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Tvoe-avto.com 26 декабря в 04:39
Футбол

Иван Игнатьев перейдет из «Краснодара» в «Рубин»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 08:27
Авто

УАЗ оснастит «Русский Prado» электронным ручником

Car.ru вчера в 09:57
Армия и оружие

Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты

Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.
Lenta.ru 26 декабря в 05:06
Армия и оружие

Развитие военной инфраструктуры набрало темп в Арктике — Шойгу

«Набрали хорошие темпы развития военной инфраструктуры, в том числе в Арктике», — сказал Шойгу.
REGNUM вчера в 07:03
Общество

В США оштрафовали авиакомпанию Lufthansa на $6,4 млн

Федеральное авиационное управление США (ФАУ) вынесло немецкой авиакомпании Lufthansa гражданский штраф в размере $6,4 млн, говорится в заявлении, опубликованном 27 декабря на сайте ведомства.
Известия 00:10
ещё по теме
Главное