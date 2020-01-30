Авто

Тарантас НьюсТарантас НьюсВ МВД рассказали о самых распространенных способах угонов автомобилей

В полиции назвали наиболее распространенные у злоумышленников способы угонов автомобилей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на МВД России. В дневное время злоумышленники обычно предпочитают угонять машины с парковок торговых центров, а ночью — с неохраняемых парковок возле жилых домов.
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МВД рассказало о самых распространенных способах угонов автомобилей

В МВД России раскрыли наиболее распространенные у злоумышленников способы угонов автомобилей.
РИА Новостивчера в 22:12

Подробнее о событии

МВД рассказало о самых распространенных способах угонов автомобилей

РИА Новостивчера в 22:12

МВД РФ назвало самые популярные способы угона автомобилей

Автоновости дня00:05

В МВД РФ назвали «популярные» варианты угона автомобилей

Новые автомобиливчера в 22:34

В МВД рассказали о трех самых распространенных способах угона автомобиля

URA.Ruвчера в 22:36

Самые распространённые способы угона автомобилей назвали в МВД

News.ruвчера в 22:34

В МВД рассказали о самых распространенных способах угонов автомобилей

Тарантас Ньюс00:01

Полиция назвала самые популярные способы угона авто

ФедералПрессвчера в 23:32
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Происшествия

Убийца депутата ростовского заксобрания найден мертвым

Газета.Ru вчера в 03:20
Музыка

Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Росбалт 28 января в 15:25
Экономика

Онлайн-продажи Domino’s Pizza Russia выросли почти на 30 %

Продажи Domino’s Pizza Russia за 2019 год по сравнению с 2018 годом выросли на 17,5% с 4 913,7 млн рублей до 5 772,4 млн рублей.
Retail & Loyalty вчера в 02:02
Общество

Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»

Российская газета вчера в 21:57
Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
REGNUM вчера в 22:49
Происшествия

Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru вчера в 22:53
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Общество

Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
РБК вчера в 10:41
Происшествия

Захарченко оспорит решение о конфискации имущества

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года.
REGNUM вчера в 02:59
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
RT на русском вчера в 13:07
Футбол

«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка английской лиги

Футболисты "Манчестер Сити" проиграли дома "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги, но по сумме двух встреч вышли в финал турнира.
РИА Новости вчера в 16:49
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Авто

Новый Seat Leon получил гибридные силовые установки

Испанский автобренд представил хэтчбек и универсал Leon четвертой генерации, которые значительно обновились внешне и впервые стали гибридными.
Авторамблер вчера в 06:46
Политика

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Лукаш добавила, что вместо этого в стране появляются новые законы и подзаконные акты, которые продолжают раскалывать общество в вопросе языка.
Известия вчера в 19:13
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru вчера в 01:50
Происшествия

Вахтовый автобус перевернулся в Якутии

ТАСС вчера в 23:00
Общество

Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем

Железнодорожное сообщение России с Китаем будет ограничено с 31 января.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Авто

Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах

Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Автоновости дня вчера в 05:27
Политика

США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

США внесли в санкционный список против компании «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
РБК вчера в 14:03
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости вчера в 05:33
Гаджеты

MIUI 11 подтвердила Xiaomi Mi 10 Pro

Согласно утечкам информации, презентация линейки смартфонов Xiaomi Mi 10 состоится в один день вместе с презентацией Samsung Galaxy S20 11 февраля.
Ридус вчера в 10:27
Политика

Источники в Кремле назвали три возможных места будущей работы Путина

У президента России Владимира Путина после окончания нынешнего срока в 2024 году есть три возможных места будущей работы.
БИЗНЕС Online вчера в 01:30
Здоровье

В Финляндии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Финляндии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 11:06
Политика

Трамп обозначил сирийские Голаны территорией Израиля в «сделке века»

На карте, предложенной президентом США Дональдом Трампом в рамках "сделки века" между Израилем и Палестиной, Голанские высоты обозначены как территория Израиля.
Life.ru 28 января в 16:50
Общество

«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
RT на русском вчера в 03:05
Происшествия

Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными

Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Российская газета 28 января в 15:21
Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.
РИА Новости вчера в 14:52
Здоровье

Эксперт Минздрава назвал сроки появления коронавируса в России

По мнению профессора, для опасений есть причины: болезнь передается воздушно-капельным путем, высокий прирост заболеваемости, новые случаи заражения в провинциях Китая, которые граничат с Российской Федерацией, завоз вируса в 16 стран.
7 канал Красноярск 28 января в 20:39
Технологии

Mail.ru Group открыла предзаказ на свою умную колонку

Корпорация Mail.ru Group 29 января откроет предзаказ на умную колонку «Капсула», устройство поступит на прилавки магазинов к концу первого квартала.
Adindex.ru 28 января в 20:57
Армия и оружие

Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа

News.ru вчера в 08:59
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