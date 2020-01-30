В МВД России раскрыли наиболее распространенные у злоумышленников способы угонов автомобилей.

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В полиции назвали наиболее распространенные у злоумышленников способы угонов автомобилей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на МВД России. В дневное время злоумышленники обычно предпочитают угонять машины с парковок торговых центров, а ночью — с неохраняемых парковок возле жилых домов.

В МВД рассказали о самых распространенных способах угонов автомобилей

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