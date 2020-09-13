В МВД РФ не зафиксировали серьезных нарушений на выборах
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В МВД России сообщили, что серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги Единого дня голосования, не зафиксировано. Об этом заявил замглавы МВД Росси Александр Горовой.В источнике
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