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РЕН ТВ
РЕН ТВ

В МВД РФ не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

В МВД России сообщили, что серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги Единого дня голосования, не зафиксировано. Об этом заявил замглавы МВД Росси Александр Горовой.В источнике
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ТАСС

МВД не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов

ТАСС12:56
Интерфакс

В МВД России не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Интерфакс11:26
Российская газета

В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Российская газета11:47
РИА Новости

Полиция не выявила серьезных нарушений в единый день голосования

РИА Новости12:38
РБК

В МВД заявили о массовых вбросах фейков в соцсетях во время выборов

РБК12:33
Комсомольская правда

МВД России не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов

Комсомольская правда11:20
RT на русском

МВД выявило провокации на фоне выборов в России

RT на русском11:49

Врио главы Архангельской области Цыбульский набирает 69,48% голосов

Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский набирает 69,48% голосов по итогам обработки 45,17% протоколов участковых избирательных комиссий, на втором месте Ирина Чиркова от "Справедливой России" - 17,05%, свидетельствуют данные Центризбиркома России.
Врио главы Архангельской области Цыбульский набирает 69,48% голосов
ТАСС15:00
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Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга пассажирского самолета проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Известия11:14
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Квят получил предупреждение из-за аварии на Гран-при Тосканы

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще 11 гонщиков получили предупреждения от стюардов за свои действия при аварии на рестарте этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Тосканы, сообщает Motorsport.com.
РИА Новости15:14

Лавров заявил о желании Евросоюза «наказать Россию»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможные новые ограничительные меры Запада против Российской Федерации в связи с делом Алексея Навального не останутся без ответа со стороны Москвы.
REGNUM09:57
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Четверо детей пострадали в ДТП в Ленобласти, погибла пассажирка «Лады»

В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили водитель автомобиля «Лада» и пятеро ее пассажиров — два мальчика в возрасте семи и десяти лет, две девочки — 2016 и 2018 годов рождения, а также неизвестный мужчина.
REGNUM15:10