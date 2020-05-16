Коронавирус

REGNUMREGNUMВ МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ. Отмечается, что штрафы будут грозить в случае «бездействия граждан при коронавирусе».
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с чего всё началось

В МВД пояснили, в каких случаях бездействие граждан при коронавирусе грозит штрафом

В МВД России пояснили, в каких случаях бездействие граждан при коронавирусе грозит штрафом, среди них - уклонение от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию.
ТАСС00:07

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В МВД назвали сумму штрафа за отказ от тестирования на коронавирус

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В МВД обещали штрафовать за отказ от теста при подозрении на COVID-19

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В МВД рассказали о последствиях отказа от теста на коронавирус

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МВД назвало размер штрафа за отказ пройти тест при подозрении на COVID-19

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За отказ от теста при подозрении на COVID-19 будут штрафовать

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В МВД напомнили о штрафах за отказ тестироваться на COVID-19

Lenta.ru01:24

В МВД пояснили, в каких случаях бездействие граждан при коронавирусе грозит штрафом

ТАСС00:07
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
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Театры

Скончался актер Анатолий Екадомов

Заслуженный работник культуры РФ Анатолий Екадомов скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Союз театральных деятелей РФ.
РЕН ТВ вчера в 12:02
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Здоровье

Онколог назвал распространенный симптом рака

Злокачественные опухоли забирают в себя много белка, поэтому одним из самых очевидных признаков развития онкологии является резкая потеря веса.
Известия 00:48
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Общество

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи

Ситуацию с эпидемией коронавируса в Сербии удалось переломить совместными усилиями властей, министерства обороны страны, а также отряда Минобороны РФ, заявил начальник войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майор Чернышов.
РИА Новости 02:30
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Политика

В России перечислили желающие выйти из состава Украины области

Украина может потерять несколько областей из-за глубокого раскола в обществе.
Lenta.ru 01:02
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Происшествия

На Курилах обнаружили первый случай заражения коронавирусом

На Курильских островах зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом, говорится в сообщении правительства региона.
Ведомости вчера в 03:40
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Здоровье

В Петербурге от коронавируса умер врач, лечивший заболевших

Скончался заведующий отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы №31 Санкт-Петербурга Виктор Парафило.
Свободная Пресса 02:45
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
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Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru вчера в 11:46
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Общество

В Минпросвещения разъяснили порядок сдачи ЕГЭ при пандемии

Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение ЕГЭ перенесено на более позднюю дату. При этом точные сроки пока не определены.
Моя Москва.онлайн 14 мая в 05:17
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Здоровье

В онкологическом диспансере в Забайкалье ввели карантин

У 66 пациентов Забайкальского краевого онкологического диспансера выявили коронавирусную инфекцию.
RT на русском 02:26
3
Общество

МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
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Общество

Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
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Политика

Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
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Авто

Компания Nissan намерена закрыть бюджетный бренд Datsun

Автоновости дня 14 мая в 05:10
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Общество

Китай может наложить санкции на Apple и Cisco

В ответ на план США по блокировке поставок полупроводников от мировых производителей микросхем компании Huawei власти КНР подготовили некоторые контрмеры, включая введение ограничений против именитых американских техногигантов Apple, Qualcomm и Cisco, пишет Global Times со ссылкой на источник, близкий к правительству Китая.
Live24 вчера в 13:24
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Футбол

Футбольный сезон РПЛ возобновится 21 июня

РФС (Российский футбольный союз) на официальной странице в твиттере объявил о возобновлении 21 июня чемпионата России по футболу в РПЛ.
Новый Век вчера в 07:08
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
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Общество

Китай снова вводит карантинные меры из-за коронавируса

Возникновение нового кластера заражения коронавирусом на северо-востоке страны при неблагоприятном сценарии может радикально изменить всю эпидемическую ситуацию в КНР, учитывая то, что последние случаи заражения в Ухане китайские власти представляли сугубо локальной историей, которую нельзя считать репрезентативной для всего Китая, - пояснили эксперты.
Ридус вчера в 08:31
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Происшествия

В Индии 24 человека погибли в результате ДТП с двумя грузовиками

В Индии в результате столкновения двух грузовиков погибли 24 рабочих-мигранта, еще десятки людей пострадали.
Известия 00:50
Общество

Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис

Сбербанк с понедельника, 18 мая, начнет переводить своих сотрудников на работу в центральный офис, рассказали РБК четыре источника, близких к банку, и подтвердил его представитель.
РБК 00:56
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
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Политика

Путин раскритиковал работу по выплатам медикам

В пятницу, 15 мая, российский президент Владимир Путин раскритиковал ход доплат медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией.
Право.ру вчера в 08:17
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Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
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Происшествия

На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк

На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК вчера в 07:30
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Здоровье

Мясников: «Через месяц мы вернёмся к нормальной жизни»

Россияне через месяц смогут вернуться к нормальной жизни.
News.ru 14 мая в 11:28
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Политика

Трамп уволил генерального инспектора госдепартамента

Президент США Дональд Трамп в письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси уведомил Конгресс, что освобождает от занимаемой должности генерального инспектора госдепартамента Стива Линика, сообщило Politico.
Интерфакс 00:23
Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
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