Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе. В частности, причиной может стать отказ от тестирования.
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с чего всё началось

В МВД пояснили, в каких случаях бездействие граждан при коронавирусе грозит штрафом

В МВД России пояснили, в каких случаях бездействие граждан при коронавирусе грозит штрафом, среди них - уклонение от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию.
ТАСС00:07

Подробнее о событии

МВД РФ рассказало, чем грозит петербуржцам отказ от теста на COVID-19

Московский Комсомолец08:32

В МВД назвали сумму штрафа за отказ от тестирования на коронавирус

RT на русском02:38

В МВД рассказали о последствиях отказа от теста на коронавирус

Известия01:07

За отказ от тестирования на коронавирус россиянам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей

Эхо Москвы04:03

МВД назвало размер штрафа за отказ пройти тест при подозрении на COVID-19

РБК00:46

В МВД обещали штрафовать за отказ от теста при подозрении на COVID-19

РЕН ТВ00:20

В МВД пояснили, в каких случаях бездействие граждан при коронавирусе грозит штрафом

ТАСС00:07
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»

Газета.Ru 06:52
1,7K
Общество

Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом

Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.
Российская газета 09:45
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Музыка

«Евровидение-2020» покажет отрывок из клипа Little Big «Uno»

Несмотря на решение организаторов международного песенного конкурса "Евровидение-2020" отказаться от проведения мероприятия, которое должно было пройти в Роттердаме 16 мая, участники шоу, которые представили свои песни для состязания, все же смогут показать их зрителям в специальном шоу "Евровидение: Европа зажигает свет" в укороченном формате.
Газета.Ru 07:40
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Общество

СК проверит данные о невыплате медикам в ряде регионов

Следователи проверяют сообщения о невыплате надбавок медикам, работающим с зараженными коронавирусом, в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской областях, на Кубани, в Кабардино-Балкарии и других регионах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:42
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

REGNUM 01:24
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Общество

Минтранс ожидает восстановления железнодорожных перевозок к осени

Железнодорожные пассажирские перевозки планируется открыть к осени, если не будет второй волны эпидемии коронавируса.
Клопс 10:03
Футбол

Маттеус опасается, что Вернер станет игроком запаса в «Ливерпуле»

Экс-защитник «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о возможном трансфере форварда «РБ Лейпцига» Тимо Вернера в «Ливерпуль».
Евро-футбол.ру 03:30
Происшествия

В Екатеринбурге у 24 работников склада подтвердился коронавирус

За минувшие сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился у 105 человек. Также умер уже 5 пациент с новой инфекцией.
Уральский меридиан 04:58
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Происшествия

Во Франции задержан самый разыскиваемый преступник за геноцид в Руанде

Париж, 16 мая 2020, 14:57 — REGNUM Бизнесмен Филисьен Кабуга задержан во Франции по подозрению в геноциде народа тутси в Руанде в 1994 году, передает телеканал BFM со ссылкой на данные прокуратуры.
REGNUM 07:57
Гаджеты

В Сеть просочились «живые» фотографии смартфона Honor X10

Сегодня у поклонников гаджетов от китайского производителя появилась уникальная возможность посмотреть на «живые» фотографии Honor X10 и оценить цветовую гамму, в которую окрашен корпус смартфона.
NewInform 08:38
Происшествия

Отец Хабиба Нурмагомедова перенес инсульт

Вести.Ru 08:26
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Кино

CBS выпустит новый сериал-приквел «Звёздного пути» со Споком и Пайком

CBS All Access заказал новый сериал во вселенной «Звёздного пути», который расскажет о приключениях капитана Пайка и Спока до того, как Кирк возглавил «Энтерпрайз».
Игромания.ру вчера в 11:08
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Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru вчера в 14:33
2,2K
Общество

В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах

План состоял из трех этапов, первый из которых предполагал перевозку пассажиров при соблюдении социальной дистанции.
Газета.Ru 09:11
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Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
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Здоровье

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
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Спорт

Врач баскетбольного ЦСКА умер от коронавируса

Говорит Москва 07:00
9
Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
1,6K
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
3,6K
Политика

В NASA разочарованы позицией Роскосмоса

В NASA оказались разочарованы позицией Роскосмоса по проекту международного договора об освоении Луны Artemis Accords.
Pravda.Ru 07:59
62
Общество

В Москве выявили более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции

Более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции выявлено в Москве.
RT на русском 05:37
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Фигурное катание

Глава ФФККР высказался о конфликте Тарасовой и Родниной

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отреагировал на конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
RT на русском 02:37
Общество

В Греции открылись более 500 пляжей

Газета Metro 08:10
1
Общество

Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам

Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку по информации в СМИ о возможных нарушениях при выплате зарплаты и стимулирующих выплат работникам Прикубанской больницы, сообщает ведомство.
РИА Новости 09:19
Политика

В ЛНР отвергли обвинения Киева в блокировке пропуска людей через КПП

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева отвергла обвинения Киева в блокировке процесса пропуска людей, желающих вернутся на подконтрольную Киеву территорию, через КПП "Станица Луганская" в Донбассе.
РИА Новости 08:55
Технологии

Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества

Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа.
Наша версия вчера в 04:44
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Авто

Tesla планирует обрушить цены на электрокары

Первоначально новая батарея будет применяться в выпускаемых в Китае моделях Tesla Model 3. Такой аккумулятор отличается невысокой ценой и долговечностью, а его использование, как ожидается, позволит сравнять стоимость электромобилей с ценой обычных машин с двигателем внутреннего сгорания.
Тарантас Ньюс вчера в 00:03
110
Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 14 мая в 14:21
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