В МВД России пояснили, в каких случаях бездействие граждан при коронавирусе грозит штрафом, среди них - уклонение от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию.

с чего всё началось

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ. Отмечается, что штрафы будут грозить в случае «бездействия граждан при коронавирусе».

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

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