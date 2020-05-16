Коронавирус

REGNUMREGNUMВ МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ. Отмечается, что штрафы будут грозить в случае «бездействия граждан при коронавирусе».
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с чего всё началось

В МВД пояснили, в каких случаях бездействие граждан при коронавирусе грозит штрафом

В МВД России пояснили, в каких случаях бездействие граждан при коронавирусе грозит штрафом, среди них - уклонение от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию.
ТАСС00:07

Подробнее о событии

В МВД рассказали о наказании за отказ от тестирования на COVID-19

Российская газета02:40

В МВД назвали сумму штрафа за отказ от тестирования на коронавирус

RT на русском02:38

За отказ от теста при подозрении на COVID-19 будут штрафовать

Московский Комсомолец00:37

В МВД рассказали о последствиях отказа от теста на коронавирус

Известия01:07

МВД назвало размер штрафа за отказ пройти тест при подозрении на COVID-19

РБК00:46

За отказ от тестирования на коронавирус россиянам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей

Эхо Москвы04:03

В МВД пояснили, в каких случаях бездействие граждан при коронавирусе грозит штрафом

ТАСС00:07
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Внучка Федосеевой-Шукшиной отказалась возвращать квартиру в Финляндии

News.ru вчера в 10:04
19
Здоровье

105 человек за сутки заболели коронавирусом в Свердловской области

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 105 человек.
Уральский меридиан 03:38
13
Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

Москва, 16 мая 2020, 08:24 — REGNUM Россия бессильна против новой американской «супер-пупер ракеты», шутливо сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 16 мая на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 01:24
Политика

NASA отозвало приглашение российской делегации под давлением сенаторов

Москва, 16 мая 2020, 12:12 — REGNUM Руководство американского аэрокосмического агентства NASA приглашало делегацию Роскосмоса к себе для обсуждения широкого круга вопросов, однако позже под давлением сенаторов оно было отозвано.
REGNUM 05:12
16
Здоровье

На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 05:40
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Политика

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медработникам

Как сообщала «АиФ Дагестан», 8 апреля президент РФ предложил установить доплаты для врачей 80 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей в месяц.
АиФ Дагестан вчера в 09:46
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты рассказал, готов ли посадить ее в тюрьму

Pravda.Ru 05:29
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
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Общество

Определена дальнейшая судьба мозаики со Сталиным из храма Минобороны

Определено новое месторасположение мозаики с изображением советского лидера Иосифа Сталина — им, по решению Русской православной церкви, станет музей на территории подмосковного комплекса «Патриот», а не сам находящийся в этом комплексе главный храм Вооруженных сил РФ, как предполагалось ранее.
Lenta.ru вчера в 18:29
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Футбол

Рестарт Бундеслиги: дортмундская «Боруссия» примет «Шальке»

В рамках 26-го тура сегодня пройдут три встречи.
ProstoProSport 02:55
Общество

Скворцова назвала препарат, убивающий коронавирус за 48 часов

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что доклинические испытания мефлохина доказали его эффективность против нового штамма SARS-CoV-2.
Профиль вчера в 09:20
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Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
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Футбол

В Италии допустили завершение сезона Серии А в формате плей-офф

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина предположил, что сезон Серии А может завершиться в формате плей-офф.
RT на русском 03:58
Общество

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета

В России уже в августе могут зарегистрировать вакцину от COVID-19.
Газета.Ru 05:15
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
3K
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
1,7K
Игры

Epic Games анонсировала Unreal Engine 5

Компания Epic Games представила пятую версию игрового движка Unreal Engine.
News.ru 13 мая в 11:47
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Общество

За сутки в России выявили 9200 новых случаев заражения коронавирусом

За стуки в России зафиксировали 9200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах.
Телеканал Санкт-Петербург 03:53
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Здоровье

В Чите краевой онкодиспансер закрыли на карантин по коронавирусу

В Чите в краевом онкологическом диспансере ввели карантин после того, как у 66 человек обнаружили коронавирус, сообщается на сайте минздрава Забайкальского края.
Коммерсантъ 03:29
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 13 мая в 07:55
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Общество

В Москве выявили более 70 тысяч нарушений самоизоляции за весь период

Более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции выявило приложение "Социальный мониторинг" и другие технологии мониторинга за весь период, рассказал в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 04:55
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Экономика

Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России

К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка.
Lenta.ru вчера в 20:09
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Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в США и России

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сравнила две системы здравоохранения — российскую и американскую, чтобы понять, как страны справляются со всеми вызовами пандемии.
Невские Новости вчера в 00:57
3K
Футбол

«Ливерпуль» хочет подписать «нового Неймара»

Как сообщается, "красные" всерьез рассматривают возможность трансфера 17-летнего бразильца, которого называют "новым Неймаром".
Soccer.ru 04:53
Хоккей

TSN представил символическую сборную Канады всех времён

Спортивный телеканал TSN представил свою версию символической сборной Канады всех времён.
Чемпионат 03:50
Происшествия

В Екатеринбурге коронавирус проник в областной онкоцентр

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Екатеринбурге в областном онкологическом диспансере.
URA.Ru вчера в 12:50
Общество

В Астрахани официально отменили пропускной режим

На официальном сайте правительства Астраханской области опубликовано распоряжение, согласно которому распоряжение от 30.03.2020 №190-р "О специальных пропусках, выдаваемых в период действия режима повышенной готовности и реализации ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области" признано утратившим силу.
Астрахань.Ру 05:16
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Экономика

Сооснователь Qiwi Сергей Солонин предоставит кредит Павлу Дурову

Сооснователь группы Qiwi Сергей Солонин предоставит кредит владельцу Telegram Павлу Дурову.
Forbes 05:31
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