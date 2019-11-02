По словам главы ведомства, в Европе решили, что Турция должна в одиночку справляться с этой проблемой. «Это просто неприемлемо и безответственно», — указал Сойлу, пообещав отправлять боевиков ИГ в их родные страны.

В МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу

Происшествия Московские медики помогли ребенку, которому мать выколола глаза Малышу мать после ссоры с мужем повредила глаза. Медикам в итоге удалось спасти один глаз мальчику. На место второго установили имплант.

Происшествия Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».

Политика Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.

Футбол «Шахтер» разгромил «Карпаты» в матче чемпионата Украины Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде крупно обыграли "Карпаты" в матче 13-го тура чемпионата Украины.

Происшествия В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.

Авто В продажу поступил кроссовер Hyundai Creta нового поколения На рынке КНР в продажу поступил кроссовер Hyundai Creta нового поколения. В Поднебесной эта модель продается под названием ix25.

Политика Журавлёв: Платить за развязанную войну придется Украине сполна Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву «репарации» на восстановление региона.

Футбол «Зенит» готовит финальное предложение по Миранчукам По словам собеседника, сине-бело-голубые сделают финальное предложение по братьям в зимнее трансферное окно.

Происшествия На танкере в Находке произошел взрыв На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.

Общество Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

Футбол «Динамо» в добавленное время ушло от поражения в игре с «Ахматом» Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

Здоровье Минздрав изменил норму потребления соли для россиян Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.

Кино Леди Гага снимется в фильме Скотта об убийстве Гуччи Американская певица Леди Гага примет участие в новом фильме режиссера Ридли Скотта о династии Гуччи, сообщает Variety.

Общество Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.

Политика «Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.

Космос На орбите МКС проведут эксперимент по изготовлению свежей выпечки Новую электропечь, способную работать в условиях невесомости, испытают в ближайшем будущем американские астронавты на борту Международной космической станции (МКС).

Общество Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.

Экономика Bloomberg узнал о согласии саудовского кронпринца на IPO Saudi Aramco Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дал окончательное согласие на первичное размещение акций (IPO) национальной нефтяной компании Saudi Aramco, официальное объявление ожидается в субботу, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Общество Грета Тунберг попросила о помощи 30 октября стало известно, что СОР-25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, и теперь Тунберг нужно пересечь Атлантику в обратном направлении.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина показала фото сына от экс-короля Малайзии "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина опубликовала на своей странице в Instagram фотографии 5-месячного сына Исмаила Леона, рожденного в браке с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Оксана Воеводина и султан Мухаммад V зарегистрировали свои отношения в ноябре 2018 года.

Единоборства Боксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.

Теннис WTA Finals. Элина Свитолина вышла в финал на отказе Белинды Бенчич В финале турнира WTA Finals Свитолина сразится либо с австралийкой Эшли Барти, либо с чешкой Каролиной Плишковой.