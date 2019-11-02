Армия и оружие
РБКВ МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу
По словам главы ведомства, в Европе решили, что Турция должна в одиночку справляться с этой проблемой. «Это просто неприемлемо и безответственно», — указал Сойлу, пообещав отправлять боевиков ИГ в их родные страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:44, Вашингтон
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» в матче чемпионата Англии
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в матче 11-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 10:21
Происшествия
Московские медики помогли ребенку, которому мать выколола глаза
Малышу мать после ссоры с мужем повредила глаза. Медикам в итоге удалось спасти один глаз мальчику. На место второго установили имплант.
Московский Комсомолец 06:25
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru вчера в 02:40
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Политика
Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
REGNUM 05:37
Футбол
«Шахтер» разгромил «Карпаты» в матче чемпионата Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде крупно обыграли "Карпаты" в матче 13-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 10:26
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Авто
В продажу поступил кроссовер Hyundai Creta нового поколения
На рынке КНР в продажу поступил кроссовер Hyundai Creta нового поколения. В Поднебесной эта модель продается под названием ix25.
UfaTime.ru вчера в 15:01
Политика
Журавлёв: Платить за развязанную войну придется Украине сполна
Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву «репарации» на восстановление региона.
REGNUM вчера в 06:44
Футбол
«Зенит» готовит финальное предложение по Миранчукам
По словам собеседника, сине-бело-голубые сделают финальное предложение по братьям в зимнее трансферное окно.
ФАН вчера в 11:51
Происшествия
На танкере в Находке произошел взрыв
На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Футбол
«Динамо» в добавленное время ушло от поражения в игре с «Ахматом»
Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 09:47
Здоровье
Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru 10:31
Кино
Леди Гага снимется в фильме Скотта об убийстве Гуччи
Американская певица Леди Гага примет участие в новом фильме режиссера Ридли Скотта о династии Гуччи, сообщает Variety.
Культуромания 10:27
Общество
Десять человек стали жертвами взрыва на севере Сирии
Новостной фронт 09:50
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
Политика
«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Газета.Ru 03:43
Космос
На орбите МКС проведут эксперимент по изготовлению свежей выпечки
Новую электропечь, способную работать в условиях невесомости, испытают в ближайшем будущем американские астронавты на борту Международной космической станции (МКС).
ТАСС вчера в 01:49
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Экономика
Bloomberg узнал о согласии саудовского кронпринца на IPO Saudi Aramco
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дал окончательное согласие на первичное размещение акций (IPO) национальной нефтяной компании Saudi Aramco, официальное объявление ожидается в субботу, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Интерфакс вчера в 22:18
Общество
Грета Тунберг попросила о помощи
30 октября стало известно, что СОР-25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, и теперь Тунберг нужно пересечь Атлантику в обратном направлении.
Рамблер вчера в 14:11
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина показала фото сына от экс-короля Малайзии
"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина опубликовала на своей странице в Instagram фотографии 5-месячного сына Исмаила Леона, рожденного в браке с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Оксана Воеводина и султан Мухаммад V зарегистрировали свои отношения в ноябре 2018 года.
Культуромания 08:11
Единоборства
Боксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом
Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.
РЕН ТВ вчера в 18:54
Теннис
WTA Finals. Элина Свитолина вышла в финал на отказе Белинды Бенчич
В финале турнира WTA Finals Свитолина сразится либо с австралийкой Эшли Барти, либо с чешкой Каролиной Плишковой.
GoTennis.ru 08:40
Политика
Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине
На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
РЕН ТВ вчера в 14:41