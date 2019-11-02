Армия и оружие
РБКВ МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу
По словам главы ведомства, в Европе решили, что Турция должна в одиночку справляться с этой проблемой. «Это просто неприемлемо и безответственно», — указал Сойлу, пообещав отправлять боевиков ИГ в их родные страны.
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