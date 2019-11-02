Армия и оружие

РБКРБКВ МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу

По словам главы ведомства, в Европе решили, что Турция должна в одиночку справляться с этой проблемой. «Это просто неприемлемо и безответственно», — указал Сойлу, пообещав отправлять боевиков ИГ в их родные страны.
Читать в источнике
Комментировать24
с чего всё началось
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что захваченные члены экстремистской группировки "Исламское государство" будут отправлены обратно в свои страны, и выразил недовольство бездействием Европы в данном вопросе, передает Reuters
.
Газета.Ru14:59

Подробнее о событии

Турция пригрозила Европе отпустить пленных террористов

Телеканал 360°13:17

МВД Турции отправит захваченных в Сирии боевиков на родину

News.ru10:02

Турция пригрозила выслать пленных боевиков ИГ в Европу

Московский Комсомолец10:57

Турция пригрозила наводнить Европу террористами

Lenta.ru10:13

В Турции пригрозили Европе вернуть пленных террористов «домой»

РИА Новости12:15

Турция пригрозила вернуть в Европу пленных террористов ИГ

Росбалт09:54

В МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу

РБК08:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Интерфакс 03:36
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 10:00
Происшествия

После смертельного ДТП с маршруткой в Туле возбудили уголовное дело

Тульская пресса 12:33
Общество

Украину накроет мощное землетрясение: карта опасных регионов

Российский Диалог 14:49
Футбол

Зенит — ЦСКА 1:1

Коммерсантъ 13:58
Происшествия

В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии

Коммерсантъ 12:45
Политика

МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд".
РИА Новости 00:36
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 13:09
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Общество

Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа

Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.
Российская газета вчера в 23:25
Политика

Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу включил Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
РИА Новости 13:46
Происшествия

В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

Газета.Ru 13:37
Шоу-бизнес

Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
ФАН 11:08
Общество

Ноябрь в Оренбуржье будет теплым

Антициклон останется в регионе на все праздничные дни. Осадков синоптики не прогнозируют. В субботу осадков по области не ожидается.
Вестирама.ру вчера в 02:14
Общество

Мэр Одессы назвал демонтаж Нацкорпусом барельефа Жукова плевком в лицо

Мэра Одессы Геннадия Труханова возмутил демонтаж барельефа советского маршала Георгия Жукова.
РИА Новости 07:28
Происшествия

Трое детей провалились под лед в Башкирии

Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
ТАСС 09:40
Общество

МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

RT на русском 14:28
Армия и оружие

Индия отправит МиГ-27 в «последний путь»

В декабре оставшиеся у индийских военных сверхзвуковые истребители-бомбардировщики третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-27 отправятся в «последний путь», пишет India Today.
Lenta.ru 03:15
Армия и оружие

СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине

С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.
Военное обозрение вчера в 07:24
Футбол

Максименко третий месяц подряд признан лучшим игроком «Спартака»

Вратарь Александр Максименко третий месяц подряд признается лучшим футболистом московского "Спартака" по версии болельщиков "красно-белых", сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости 13:44
Футбол

Дзюба — о работе арбитра в матче с ЦСКА: кто недоволен? Это не моя компетенция

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артём Дзюба дал комментарий после домашнего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1).
Чемпионат 14:58
Единоборства

Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Происшествия

Задержанный охранник детсада в Нарьян-Маре арестован

Городской суд Нарьян-Мара санкционировал арест впустившего убийцу охранника детского садика, задержанного накануне.
МонаВиста 14:58
Политика

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Шоу-бизнес

Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой

Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
Вечерний курьер 12:33
Политика

В ООН раскритиковали решение США о понижении лимита приема беженцев

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило обеспокоенность решением США о снижении в 2020 финансовом году (начался 1 октября) лимита приема беженцев до 18 тыс. человек.
ТАСС 11:05
Игры

Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

News.ru 31 октября в 10:50
Технологии

В России заработал Apple TV+ без дубляжа

IT-World вчера в 08:46
Общество

Суд отпустил под залог в $4 млн депутата Рады Ярослава Дубневича

Высший антикоррупционный суд Украины отпустил депутата Верховной рады Ярослава Дубневича, подозреваемого в коррупции, под залог в сумме 100 млн гривен (4,0 млн долларов).
РЕН ТВ 13:34
Происшествия

Два педофила развращали несовершеннолетних девочек в центре Москвы

Следователи начали проверку по факту возможного совершения развратных действий в отношении двух несовершеннолетних девочек двумя мужчинами в квартире в центре Москвы.
Российская газета 11:27
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное