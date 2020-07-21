Происшествия
Деловое.ТВВ МВД Украины назвали имя подозреваемого в захвате автобуса в Луцке
МИД Украины установил личность мужчины, захватившего пассажиров автобуса в Луцке. Заместитель главы внешнеполитического ведомства Антон Геращенко заявил, что злоумышленник является уроженцем России. Настоящее имя захватчика, представившегося как Максим Плохой, Максим Кривош.
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Гаджеты
Xiaomi обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12 в августе
Компания Xiaomi рассказала, какие модели смартфонов получат в августе текущего года международную стабильную версию MIUI 12.
ToDay News Ufa 09:10
Происшествия
Несколько взрывов прогремели у автобуса с заложниками в Луцке
Несколько взрывов прогремели в районе Театральной площади в украинском Луцке, где вооруженный мужчина захватил заложников.
Вести.Ru 09:31
Происшествия
В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование
Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
Газета.Ru 07:35
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Армия и оружие
Армия Хафтара провела испытания старой советской ракеты в Ливии
ЛНА провела испытания старой ракеты советского производства П-15 "Термит".
Народные новости вчера в 11:34
Политика
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
RT на русском 06:19
Шоу-бизнес
Решетова улетела во Францию на частном самолете
Улететь на Лазурный берег ей помог частный джет. Модель даже делилась фото того, как роскошно он выглядит изнутри.
Kleo.ru 08:58
Политика
Лавров обсудил конфликт Армении и Азербайджана с послами стран
MFA Russia / via Globallookpress.com Сергей Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана стабилизацию ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил МИД РФ.
РЕН ТВ 09:36
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Политика
Врио главы Хабаровского края Дегтярев решил сохранить команду Фургала
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что продолжит работу с командой арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.
ФАН 08:53
Транспорт
Проезд по М-12 от Москвы до Казани обойдется в 1,6 тыс. рублей
По данным "Автодора", стоимость строительства трассы М-12 составит 690,9 млрд рублей.
Интерфакс 04:23
Игры
Для консоли Xbox Series X создадут несколько эксклюзивных игр
Ранее в сети появилась информация о том, что переход с Xbox One на Xbox Series X будет плавным, поскольку разработчики игр будут выпускать свои продукты сразу для двух версий консоли.
Goroday.ru вчера в 17:23
Гаджеты
Названы самые продаваемые модели iPhone
Удалось определить, что около 65% продаж пришлось на модели iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
ToDay News Ufa 09:27
Авто
Представлен новый прототип Ford Mustang Mach-E 1400
Полностью электрический прототип базируется на новом Ford Mustang Mach-E и обладает мощностью 1 400 л.с. Новый прототип Ford Mustang Mach-E 1400 — это сильно модифицированная версия нового внедорожника Ford, предназначенная только для треков, созданная в сотрудничестве с американским специалистом по тюнингу RTR.
Avtovesti.com 06:30
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Автоспорт
Хэмилтон призвал всех гонщиков встать на одно колено
МонаВиста вчера в 11:53
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Политика
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
Армия и оружие
На учениях ВСУ одна бронемашина расстреляла другую
Новостной фронт 08:53
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожник Niva под маркой Lada
"АвтоВАЗ" начал продавать внедорожник Niva под маркой Lada, цены начинаются от 726 тысяч рублей, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 05:37
Футбол
РПЛ хочет отменить возможность увольнения Прядкина по решению клубов
Как утверждает «PБ-Спорт», в частности, из документа планируют убрать пункт о возможности смены президента РПЛ (в данном случае Сергея Прядкина) по решению клубов.
ProstoProSport 09:47
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50