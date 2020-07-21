МИД Украины установил личность мужчины, захватившего пассажиров автобуса в Луцке. Заместитель главы внешнеполитического ведомства Антон Геращенко заявил, что злоумышленник является уроженцем России. Настоящее имя захватчика, представившегося как Максим Плохой, Максим Кривош.

В МВД Украины назвали имя подозреваемого в захвате автобуса в Луцке

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