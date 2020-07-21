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RT на русскомВ МВД Украины назвали имя подозреваемого в захвате автобуса в Луцке
Заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко рассказал о личности мужчины, подозреваемого в захвате автобуса в Луцке.
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Подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины, Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уроженец посёлка Гай Оренбургской области Российской Федерации.
— Антон Геращенко, украинский политикФонтанка.Ру 08:12
с чего всё началось
"Подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины, Кривош Максим Степанович, 06.11.1975 (года рождения – ред.). Уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации", - сообщил Геращенко на своей странице в Facebook.РИА Новости07:46
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