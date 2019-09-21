Политика
REGNUMВ МВД Украины назвали условия покупки французских катеров
Аваков рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве с французской компанией OCEA.
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с чего всё началось
«Основное требование — локализация строительства и привлечения украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров», — сообщили в МВД.Украина.рувчера в 02:21
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Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Культура
Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева
Московский Комсомолец вчера в 04:15
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Оказалось, что эти вещества способны стать причиной развития более чем 100 тысяч случаев рака в одном поколении в США.
Волгоградская правда 03:15
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать беспилотники
Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
Lenta.ru 05:35
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Хоккей
Игрок «Торонто» Мэттьюс сравнил Михеева с Дацюком
Чемпионат 00:22
Политика
Голландский музей скрыл местонахождение скифского золота из Крыма
Голландский музей, где выставлялось найденное в Крыму скифское золото, засекретил местонахождение уникальных предметов после выставки.
Известия 06:14
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Политика
Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика
В Брюсселе стартовали газовые консультации России, Украины и ЕК
Представители России, ЕС и Украины начали трехсторонние консультации по газу в Брюсселе.
Газета.Ru 19 сентября в 10:40
Шоу-бизнес
Журналист обвинил Разина в распространении лжи о здоровье Заворотнюк
Могутин напомнил, что все «страшные» новости о ухудшающимся состоянии здоровья актрисы поступали в СМИ именно от Разина.
Телепрограмма вчера в 23:07
Армия и оружие
Сирийские военные перехватили беспилотник с кассетными бомбами
Сирийская армия перехватила беспилотник, несущий кассетные бомбы, над районом Джебель-эш-Шейх на юго-западе Сирии, сообщило агентство Сирийское агентство новостей.
РИА Новости 07:02
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Политика
Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России
Телеведущая Ольга Скабеева ответила украинской журналистке Янине Соколовской на слова о проплывающем «трупе» России.
РБК 05:58
Футбол
РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России
Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Спорт
В Волгограде прошел «Цифровой забег»
Сегодня празднуется Всероссийский день бега, и Волгоград не просто не остался в стороне от этого события, но и присоединился к празднованию, устроив целых два забега.
ИА Городские вести. Волгоград 04:42
Политика
WP: Трамп считает действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп оценил политику Вашингтона на Украине, сообщила газета Washington post.
РИА Новости 03:08
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма вчера в 01:24
Происшествия
В Турции российских детей облили горящим маслом
Lenta.ru 19 сентября в 19:36
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Футбол
Ахмат — Крылья Советов 1:0 (1-й тайм)
Основная команда "Крыльев" проведет свою игру с "Ахматом" сегодня, 21 сентября. Этот матч начнется в 15:00 и пройдет на "Ахмат Арене".
НИА Самара 02:05
Шоу-бизнес
Олимпийского чемпиона Ягудина уличили в пиаре на болезни Заворотнюк
На минувшей неделе Ягудин принял участие в одном из телевизионных шоу, где прокомментировал информацию о болезни актрисы.
URA.Ru вчера в 19:42
Происшествия
В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам
В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране.
РБК 04:23
Происшествия
В Рыбинске многодетной матери изуродовали лицо и убили
Регион online вчера в 10:32