Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил при каких условия Украина сможет снова эвакуировать своих граждан из Уханя. Об этом 22 февраля сообщается в пресс-службе министерства внутренних дел Украины.

В МВД Украины сообщили при каких условиях снова эвакуируют граждан из КНР

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