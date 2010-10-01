Политика
REGNUMВ МВД Украины сообщили при каких условиях снова эвакуируют граждан из КНР
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил при каких условия Украина сможет снова эвакуировать своих граждан из Уханя. Об этом 22 февраля сообщается в пресс-службе министерства внутренних дел Украины.
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Футбол
Азар только восстановился и снова получил травму
Бельгиец только недавно восстановился от повреждения (в декабре у него обнаружили микротрещину), как теперь он рискует снова оказаться в лазарете.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой проворонил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Политика
Сандерс выиграл праймериз в Неваде
На праймериз Демократической партии в американском штате Невада выиграл кандидат в президенты США Берни Сандерс.
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Наука
«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом
В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
Армия и оружие
Минобороны Украины досрочно выводит из Донбасса 72-ю бригаду ВСУ
Министерство обороны Украины досрочно выведет из зоны проведения так называемой «ООС» 72-ю бригаду ВСУ из-за недостатков, выявленных комиссией генерального штаба во время проверки.
Армия и оружие
В Госдуме объяснили цели учений США по отражению «ядерного удара РФ»
Напомним, на днях Соединенные Штаты на учениях отработали свои действия в случае нанесения Россией ядерного удара по стране, входящей в НАТО.
Общество
Москвичей предупредили о возвращении зимы
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
Политика
Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран
Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
Армия и оружие
В США объяснили ненужность России авианосцев
Происшествия
На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка
Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Футбол
Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины
Армия и оружие
Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса
Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Общество
Идентичность с акцентом: паспорта для Великобритании сделают в Польше
Выяснилось, что новые паспорта, которые страна вводит взамен устаревших Евросоюза, будут напечатаны в Польше.
Транспорт
Российский поезд-снегоуборщик произвел фурор в Финляндии
Российский поезд для расчистки железнодорожных путей произвел фурор в Финляндии, сообщил РИА Новости представитель Агентства транспортной инфраструктуры страны Маркку Нуммелин.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
Экономика
Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%
Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Спорт
Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина
Общество
Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань
Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Шоу-бизнес
Самбурская заявила, что мечтает уехать из России
Общество
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день
Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
Здоровье
Врач Комаровский встретился с жителями Новых Санжар из-за коронавируса
Врач Евгений Комаровский встретился с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области Украины, чтобы разъяснить им ситуацию с новым коронавирусом.
Общество
Синоптики предупредили волгоградцев об ухудшении погоды в праздники
Ночных заморозков в областном центре с 23 на 24 февраля синоптики не прогнозируют, температура воздуха будет держаться на уровне +1 °С. Весь день в понедельник будет идти дождь и мокрый снег.
Космос
Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год
В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.
Наука
Алмазная микролинза смогла сфокусировать рентгеновское излучение
Специалисты использовали источник рентгеновского излучения, чтобы проверить составную оптической системы.
Наука
В Арктических озерах обнаружены неизвестные науке виды рыб
На Камчатке, в Корякии и на Чукотке, при изучении озер, расположенных в отдаленных областях, ученые нашли ранее неизвестные виды рыб.