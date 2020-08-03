Происшествия
ИзвестияВ МВД Украины заявили об отсутствии взрывчатки у захватчика банка
Мужчина, который угрожал взорвать бизнес-центр «Леонардо» в Киеве, блефовал и не имел при себе взрывчатки. Об этом заявил журналистам замглавы МВД Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина» в понедельник, 3 августа.
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В киевском банке не нашли бомбу после задержания «террориста» с олигофренией
Rambler News Service10:17
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