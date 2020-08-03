Происшествия
ИзвестияВ МВД Украины заявили об отсутствии взрывчатки у захватчика банка
Мужчина, который угрожал взорвать бизнес-центр «Леонардо» в Киеве, блефовал и не имел при себе взрывчатки. Об этом заявил журналистам замглавы МВД Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина» в понедельник, 3 августа.
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В киевском банке не нашли бомбу после задержания «террориста» с олигофренией
Rambler News Service10:17
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Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
Политика
До 15 сентября Microsoft завершит переговоры о покупке TikTok
Корпорация Microsoft планирует выкупить социальную сеть TikTok в США по выгодной цене.
Городовой 14:47
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК 16:34
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК 12:59
Киберспорт
Warframe получит обновление Heart of Deimos в конце августа
Vevby.ru вчера в 17:02
Финансы
В России замедлился рост спроса на наличные деньги
Москва, 4 августа 2020, 01:25 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей.
REGNUM 18:25
Армия и оружие
Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией
Израильские военные обвинили Сирию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе и нанесла удары по военным целям страны.
РБК 17:56
Авто
Группа PSA представила новую платформу для электромобилей
Французский концерн PSA, владеющий марками Citroen, Peugeot, DS и Opel, разработал новую платформу для электромобилей.
Автостат 03:28
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Происшествия
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК 18:16
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России теперь нельзя пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки, передает ТАСС.
Газета.Ru 02:36
Гаджеты
Компания Google представила новый смартфон Pixel 4a
Осенью Google обещал представить еще две модели смартфона — Pixel 4a с поддержкой 5G и Pixel 5, однако в продаже в России они не появятся.
Дождь 16:05
Армия и оружие
Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
Пятый канал вчера в 22:34
Экономика
Регионы массово снизили налоги для бизнеса
Например, в Иркутской, Свердловской и Магаданской областях имущественный сбор снижен вдвое и больше — до 1,1 и 0,5%.
Известия 17:01
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
RT на русском 01:39
Гаджеты
Китайский производитель процессоров анонсировал книгу о ядре ОС Linux
Книгу, посвященную изучению ядра операционной системы (ОС) Linux на основе микропроцессорной платформы Loongson, пообещали представить в августе в компании Loongson Technology, 3 августа сообщает портал ИТ-новостей из Китая cnTechPost.
ИА Красная Весна 10:45
Происшествия
Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову
Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
REGNUM 03:48
Кино
ДиКаприо заключил эксклюзивный контракт с Apple
Ранее у ДиКаприо была подобные сделки с Warner Bros и Paramount Pictures, однако они не предполагали создание телевизионного контента.
Газета.Ru 18:06
Наука
Люди и собаки обрабатывают речь одинаково
Венгерские ученые выяснили, что изменения в активности мозга собак в ходе речи хозяина демонстрируют, что эти животные воспринимают ее аналогично, как люди.
МедиаПоток 10:12
Экономика
Минфин выступил за увеличение налога для российских нефтяников
Кабмин рассмотрит законопроект, касающийся изменения параметров налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяных компаний в России, согласно инициативе Минфина РФ.
Политическая Экспертиза 04:57
Происшествия
Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74
В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне.
Газета.Ru 16:55
Шоу-бизнес
Ревва провел танцевальный баттл с Пухляшом
Ревва опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором показал, как проходит танцевальный баттл между ним и Пухляшом.
ФАН 19:15
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Футбол
Новиков назвал позиции, которые в «Динамо» нуждаются в усилении
Спорт-Экспресс 17:58
Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Новый национальный стандарт для автомобильных номеров вступил в силу в России с 4 августа.
Lenta.ru 18:47
Киберспорт
RodjeR сыграет за FlyToMoon на Omega League
Владимир Никогосян - RodjeR, сыграет за коллектив FlyToMoon на предстоящем OMEGA League вместо Ильи Коробкина - ALOHADANCE.Напомним, что FlyToMoon получили прямое приглашение в Immortal-дивизион Европы, игры которого пройдут с 14 августа по 6 сентября.
Vprognoze.ru 12:06
Политика
Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США
Американский лидер Дональд Трамп считает, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в США начала отступать.
RT на русском 18:19