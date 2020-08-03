Происшествия

ИзвестияИзвестияВ МВД Украины заявили об отсутствии взрывчатки у захватчика банка

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Мужчина, который угрожал взорвать бизнес-центр «Леонардо» в Киеве, блефовал и не имел при себе взрывчатки. Об этом заявил журналистам замглавы МВД Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина» в понедельник, 3 августа.
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Террорист в Киеве наврал о взрывчатке. Здание бизнес-центра оказалось безопасным

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Rambler News Service10:17

В МВД Украины заявили об отсутствии взрывчатки у захватчика банка

Известия10:06
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В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
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Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»

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Ранее у ДиКаприо была подобные сделки с Warner Bros и Paramount Pictures, однако они не предполагали создание телевизионного контента.
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В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне.
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Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
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Новый национальный стандарт для автомобильных номеров вступил в силу в России с 4 августа.
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Владимир Никогосян - RodjeR, сыграет за коллектив FlyToMoon на предстоящем OMEGA League вместо Ильи Коробкина - ALOHADANCE.Напомним, что FlyToMoon получили прямое приглашение в Immortal-дивизион Европы, игры которого пройдут с 14 августа по 6 сентября.
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Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США

Американский лидер Дональд Трамп считает, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в США начала отступать.
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