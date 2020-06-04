МВД разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В МВД отметили, что 30 мая правительство утвердило план мероприятий по реализации в 2020-2022 годах концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы.

В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов

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