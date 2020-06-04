Политика
РИА НовостиВ МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов
МВД разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В МВД отметили, что 30 мая правительство утвердило план мероприятий по реализации в 2020-2022 годах концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы.
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Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности после ЧП в Норильске
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за "несвоевременного информирования" о чрезвычайной ситуации с разливом топлива в Норильске, сообщило ведомство на своем сайте.
РИА Новости 05:43
Общество
Мишустин анонсировал квоты на обязательные закупки российских товаров
Москва, 4 июня 2020, 13:05 — REGNUM В России планируется ввести квоты на госзакупки товаров отечественных производителей.
REGNUM 06:05
Кино
«Чернобыль» стал лидером по номинациям премии BAFTA TV
Сериал «Чернобыль» американского режиссёра Крейга Мейзина стал лидером по количеству номинаций Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA TV).
News.ru 05:55
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Общество
Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь
Политик из Мексики, 66-летняя сенатор Марта Люсия Мичер Камарена (Martha Lucía Mícher Camarena) случайно показала голую грудь во время государственной онлайн-встречи.
Lenta.ru 03:04
Футбол
Дембеле отказался от перехода в «Ливерпуль»
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле мог продолжить свою карьеру в «Ливерпуле».
Матч ТВ вчера в 09:31
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Происшествия
В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу
По данным «Интерфакса», вертолет совершил аварийную посадку на трассу. По словам источников, речь идет о вертолете Ми-38.
РБК 04:53
Политика
Путин обратится к россиянам после голосования по Конституции
Президент Владимир Путин может выступить с очередным обращением к россиянам после голосования по поправкам к Конституцию, пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента.
KM.ru 05:50
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Общество
ВОЗ предупредила о второй «разрушительной» волне коронавируса
Как сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, все большее число стран снимают ограничения, и есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19.
Повестка дня 01:56
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Происшествия
Мощный оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии
Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии.
Вести.Ru 02:10
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Происшествия
В Тейкове следователь пошла на преступление ради своего сожителя
Чтобы скрыть причастность сожителя к хищению, следователь фальсифицировала материалы процессуальной проверки.
IvanovoNews 04:56
Игры
Вышел трейлер новой части гоночного симулятора Project Cars
Гоночный симулятор Project Cars от британской игровой студии уже пять лет поражает геймеров детальной и реалистичной физикой автомобилей.
NewInform 02:44
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Происшествия
В Пермском крае прорвало нефтепровод
В Оханском районе Пермского края произошла авария на магистральном нефтепроводе Холмогоры—Клин, утечка нефти составила 10 куб. м. Как сообщает региональное управление МЧС, на месте аварии работают 34 человека, несколько единиц техники.
Коммерсантъ 04:41
Здоровье
Отделение челябинского онкоцентра закрыли на карантин по коронавирусу
В челябинском онкоцентре закрыли на карантин отделение из-за COVID-19 у выписавшегося пациента, который проходил лечение в стационаре.
74.ru 04:34
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Гаджеты
Nokia представила свой новый умный 43-дюймовый телевизор
Новинка представляет собой 43-дюймовую панель, а ее разработкой Nokia занималась совместно с индийской компанией Flipkart.
Astera 05:21
Общество
В Кировской области тысячи верующих вышли на крестный ход
ГТРК Марий Эл вчера в 11:20
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru вчера в 02:32
Авто
Обновленный Hyundai Santa Fe презентовала компания
Hyundai Motor Company представила дизайн своего нового Santa Fe, демонстрируя харизматический стиль и дополнительные функции, которые делают автомобиль идеальным для семейных приключений.
Тарантас Ньюс 02 июня в 23:51
Политика
Дуров высказался об идее разблокировать Telegram в России
Создатель Telegram Павел Дуров высказался об идее депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о прекращении блокировки мессенджера в России.
Lenta.ru 05:44
Игры
Библиотека GOG пополнилась ещё тремя бесплатными играми
Библиотека GOG пополнилась ещё тремя бесплатными играми: Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure, Ascendant и War Wind.
Игромания.ру 05:20
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15