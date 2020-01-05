Общество
Газета.RuВ МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр
Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100. В министерстве указали на низкий уровень доли фальшивых купюр номиналом 200 и 2000 рублей, которые выпустили в 2017 году.
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с чего всё началось
Фальшивомонетчики чаще всего подделывают в России купюры номиналом 5000 и 1000 рублей, а также €500 и $100, но доля фальшивой валюты в целом невелика. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России, отвечая на соответствующий запрос агентства.ТАСС05:55
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