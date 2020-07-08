Общество
Mockva.ruВ МВД назвали причину задержания журналистов на одиночных пикетах
Союз журналистов России получил разъяснение от МВД по поводу одиночных пикетов. В полиции считают, что их проведение невозможно из-за остающихся в силе ограничений, рассказал председатель СЖР Владимир Соловьев.
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Нам разъяснили в центральном аппарате МВД, что сейчас продолжаются карантинные меры, поэтому по статье 20.2 КоАП РФ люди нарушают эти меры, если выходят в одиночные пикеты и заслуживают наказания в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
— Владимир Соловьев, российский журналистИнтерфакс вчера в 11:45
с чего всё началось
Союз журналистов России получил разъяснения от МВД по поводу одиночных пикетов: полиция считает, что их проведение невозможно из-за остающихся в силе карантинных мер, сообщил "Интерфаксу" председатель СЖР Владимир Соловьев.Интерфаксвчера в 11:45
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