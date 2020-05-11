Коронавирус
РИА НовостиНазваны регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции
В России, по последней информации, выявили более 209 тысяч случаев COVID-19, свыше 34 тысяч пациентов из этого числа вылечились, 1915 человек спасти не удалось. В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая.
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с чего всё началось
Среди регионов, лидирующих по числу нарушений режима самоизоляции, оказались юг России и Приморский край, сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.РИА Новостивчера в 20:04
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Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют школы и детсады
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об ослаблении карантинных мер.
News.ru 09 мая в 15:00
Политика
Еврокомиссия пригрозила Германии разбирательством
Европейская комиссия может начать разбирательство в отношении Германии в связи с решением немецкого конституционного суда от 5 мая о частичном несоответствии действий Европейского центрального банка основному закону этой страны, говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
РИА Новости вчера в 15:18
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России
Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости вчера в 18:07
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по военным Индии
Китай нанес ракетный удар по индийским военным. В результате конфликта есть семеро раненых.
ToDay News Ufa вчера в 15:16
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
Общество
Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке
Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом.
Инфорос вчера в 10:03
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Происшествия
Жители села в Удмуртии вернулись в свои дома после взрывов боеприпасов
Жители военного городка в удмуртском селе Пугачево вернулись в свои дома, которые они покинули накануне из-за взрывов на технической территории бывшего арсенала.
Известия вчера в 12:25
Единоборства
Фергюсон оказался в больнице после поражения от Гэтжи
ProstoProSport вчера в 02:14
Происшествия
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
РИА Новости вчера в 18:12
Гаджеты
IPhone 12 Pro получит трехкратный оптический зум
Как ранее уже сообщалось, в 2020 году линейка флагманов будет представлена 4 моделями, среди которых iPhone 12 с экраном 5,4 и 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым дисплеем и iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.
Astera вчера в 11:43
Наука
Создана новая полная 3D-карта мозга мыши
Ученые из Института изучения мозга (США), основанного Полом Алленом, создали «справочный атлас» в высоком разрешении, на котором детально показан мозг мыши.
Научная Россия 08 мая в 05:53
Общество
Фото Гиммлера появилось на странице «Бессмертного полка»
Фото одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера появилось на странице солдата из Ростова-на-Дону на сайте "Бессмертного полка".
РЕН ТВ вчера в 08:58
Наука
Ученые нашли вероятную причину, почему мужчины чаще заболевают COVID-19
Мужчины по сравнению с женщинами могут чаще заболевать COVID-19 из-за более высокой концентрации в их крови ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2), за счет взаимодействия с которым в клетку проникают коронавирусы, сообщает Европейское общество кардиологов (ESC) со ссылкой на данные нового исследования.
РИА Новости вчера в 22:22
Единоборства
Гэтжи досрочно победил Фергюсона на турнире UFC 249
В главном поединке турнира UFC 249 в Джексонвилле американский боец Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном и стал обладателем пояса временного чемпиона организации в легком весе.
Вести.Ru вчера в 01:10
Игры
Blizzard может представить обновленную Diablo II уже в этом году
Blizzard Entertainment планирует в скором времени выпустить обновленную версию культовой игры Diablo II, сообщает французское издание ActuGaming со ссылкой на источник, близкий к компании.
NewInform вчера в 13:09
Происшествия
В Красногорске при пожаре в хосписе погибли 10 человек
Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, 10 человек.
BFM.ru вчера в 19:00
Игры
Несколько игр для PlayStation 4 обновятся для PlayStation 5
Под прокачкой понимается процесс обновления игры с PlayStation 4 до PlayStation 5. Этой информацией поделился инсайдер под ником PSErebus, известный тем, что не раз верно предсказывал новости от Sony и ее продукции.
The GEEK вчера в 02:30
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Семенович поразила поклонников необычным фото
РИА Новости вчера в 19:01
Общество
Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года
Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
РИА Новости вчера в 14:44
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс 08 мая в 17:40
Политика
Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма
В опубликованном в Твиттер официальном поздравлении Белого дома с днем победы было сказано, что планету от нацизма избавили США и Великобритания.
Военное дело 09 мая в 12:30
Игры
Фанат воссоздал S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine
Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4.
iReactor вчера в 12:57
Шоу-бизнес
Виктория Боня призвала жечь книги доктора Курпатова из-за страшного диагноза
Виктория Боня призвала жечь книги доктора Курпатова из-за страшного диагноза Знаменитый медик считает, что телеведущая больна клинической идиотией.
Экспресс газета вчера в 10:39
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области продлили
Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 18 мая.
Самара-ГИС вчера в 08:29
Космос
Японские астрономы поставили под сомнение теорию происхождения Луны
Дни24 09 мая в 11:09
Наука
Китайские врачи обнаружили коронавирус в сперме больных Covid-19
В ходе исследования, врачи Вэйго Чжао и Шиси Чжан проверили образцы семени у 38 пациентов мужского пола, инфицированных коронавирусом, которые проходили лечение в больнице города Шанцю в центральной части Китая.
Что происходит 09 мая в 05:18
Космос
Куда исчез Тунгусский метеорит: новое исследование
Согласно расчетам группы, наиболее вероятный виновник - железный метеорит от 100 до 200 метров в поперечнике, который пролетел 3000 километров сквозь атмосферу.
Популярная механика 08 мая в 14:12
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны начала 2020 года
Замыкает ТОП-10 модель iPhone 11 Pro Max.
Astera 08 мая в 17:15