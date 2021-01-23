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В МВД назвали вклад работающих по патентам иностранцев в бюджет за 2020 год

Граждане иностранных государств, работающие в России по трудовым патентам, перечислили в бюджеты регионов 43,5 млрд рублей за 11 месяцев 2020 года. Об этом в субботу, 23 января, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.В источнике
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ТАСС

Работающие по патентам иностранцы выплатили в 2020 году 43,5 млрд рублей

Работающие в России по трудовым патентам иностранцы перечислили в бюджеты регионов 43,5 млрд рублей за 11 месяцев 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на запрос агентства.
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